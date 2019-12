Laurita Fernández se mostró sin maquillaje y estallaron las redes

Laurita Fernández es una de las mujeres más bellas de la Argentina. Con una figura envidiable, la actriz y bailarina siempre luce hermosa en los diferentes looks que suele usar para eventos, el teatro o en un paseo romántico con su novio Nicolás Cabré.

Pero en esta oportunidad, la rubia sorprendió a sus fans al mostrarse a cara lavada mientras vacaciona con Cabré en Brasil antes de comenzar la temporada teatral en Mar del Plata, donde harán la obra "Departamento de soltero".

"No filter no make up no nada", escribió Laurita junto al posteo que compartió en Instagram donde se la puede ver junto a un bello paisaje sin una gota de maquillaje.