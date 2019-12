El "reto" de Nicolás Cabré a Laurita Fernández que generó polémica en las redes

Laurita Fernández y Nicolás Cabré fueron centro de una verdadera polémica luego de brindar una entrevista conjunta en donde el actor reveló una obsesiva actitud.

En medio de la nota que les hizo la periodista Tati Schapiro, la bailarina contó que su pareja la había "retado" porque ella se había ido de la casa sin hacer la cama.

"Yo soy obsesivo pero no del hincha bolas. Yo lo hago, pero a lo mejor te puedo decir si me voy, vuelvo y está la cama deshecha, yo lo siento como que no me querés más", reveló Cabré en ese momento.

Pese a que la situación le dio risa a los protagonistas, la historia del actor generó desconcierto. "Y hoy te lo pregunto '¿te está pasando (de que no me querés más)?", le dijo en un momento de la nota a Laurita, quien le explicó que no había tenido tiempo de tender la cama. "Bueno por eso no fue un 'hace la cama' sino que me preocupa y me angustia", le respondió Cabré.

Tras trascender las palabras del actor, en las redes sociales las críticas no se hicieron esperar, de hecho, Ángel de Brito fue uno de los que cuestionó su actitud. "¿Esto es real?", se preguntó en su cuenta de Twitter.