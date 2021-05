Laurita Fernández habló de cómo es su relación con Rufina tras la separación con Nico Cabré

Laurita Fernández confirmó su separación con Nico Cabré hace ya algunas semanas generando una gran sorpresa.

La pareja decidió terminar el vínculo por diferencias irreconciliables pero la ruptura se dio en buenos términos. Después de tres años de noviazgo, la bailarina también formó un entrañable vínculo con Rufina Cabré, la hija que Nico tiene en común con la China Suárez.

La conductora compartió momentos familiares con la pequeña y, después de esta ruptura, Laurita contó cómo quedó la relación.

Laurita Fernández, Nico Cabré y Rufina en su primer verano en Mardel.

“La extraño un montón, pero cuando uno corta un lazo, conviene hacerlo con toda la familia porque si no se hace como más difícil. Obvio, la extraño más a ella que a él. Imaginate que compartí tres años de su vida”, explicó Laurita en Implacables.

“Yo no quisiera que él tuviera contacto con mi familia o mis amigos. No es que él me dijo que no lo haga o yo a él, pero es como que algo que se sabe que es mejor así. Si no, siento que le haces un matete en la cabeza a los chicos, aunque hoy son todos más cancheros y entienden las cosas mucho mejor”, aclaró.