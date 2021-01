Laurita Fernández habló del matrimonio y de sus planes con Nicolás Cabré

Laurita Fernández habló del matrimonio y de lo que piensa sobre la unión de la pareja en una entrevista con Ángel de Brito. El conductor de LAM hizo referencial asunto y ella contó cómo fue cambiando su opinión sobre este tema.

"¿Es un sueño para vos casarte?", le preguntó el periodista a la bailarina, quien le respondió: "No. No le encuentro, ni le encontré nunca, mucho sentido, ¡y eso que yo soy creyente! Pero sí me emociona el momento de la propuesta".

"Debe ser un momento re lindo para la pareja, que nunca te olvidarás. Pero después, todo lo demás, lo que conlleva casarse, hoy no es necesario", argumentó al respecto la pareja de Nicolás Cabré.

Luego, Laurita finalizó: "Antes capaz que sí, por la obra social o porque los padres necesitaban un marco legal para hacer determinadas cosas, pero hoy no le encuentro un por qué, más que el momento de la propuesta, de decir 'bueno, me caso porque soy creyente'. Pero no mucho más".