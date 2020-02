Laurita Fernández explicó los motivo por el que pospone la maternidad

Laurita Fernández dio detalles de su relación con Nicolás Cabré y dio a conocer la razón principal por la que aún no quiere ser mamá y pospone la idea de formar una familia.

"Hay cierta presión del periodismo de que me embarace o de que me case. Entiendo que es parte de estar en el ambiente, y entiendo que se empieza a hacer más grande. Me ha pasado de que mis amigas o mi vieja me pregunten qué onda creyendo en lo que ven en los medios", reconoció Laurita desde Mar del Plata en diálogo con el programa radial "Agarrate Catalina".

Por otro lado, la protagonista de "Departamento de Solteros" detalló cómo son los momentos de intimidad con el actor: "A mí me gusta disfrutar nuestros momentos solos y el romance. Hablamos de los proyectos y demás también”. Y agregó, contundente: "Pero yo trabajo mucho con mi cuerpo y siento que todavía no es el momento de tomarme un año para ser mamá".

"En todas las funciones me vuelvo a enamorar un poco más, verlo me da un momento de admiración enorme, yo misma entro en la historia. Nico me genera algo en especial. Y está buenísimo lo que pasa en la obra porque desde el público se ponen del lado del personaje de él y parecen hinchar porque mi personaje se quede con él", finalizó y de esa manera demostró el amor por su novio.