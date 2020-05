La reacción de Laurita Fernández cuando le preguntaron si estaba embarazada

A pesar de estar separada de Nicolás Cabré desde hace algunas semanas, Laurita Fernández enfrentó rumores de embarazo.

Todo comenzó gracias al tweet del usuario Juampacastro quien aseguró: "A que no saben quién fue a comprar un test tos tos arroba Nico Cabré", escribió en Twitter y encendió las alertas. A pesar de que luego borró la frase, la bailarina debió dar explicaciones por estas versiones.

En diálogo con Ángel de Brito, la diosa reaccionó ante esta frase que se hizo viral y tuvo una divertida respuesta. "Podría estar embarazada de Jesús", le dijo la actriz al periodista en El espectador, su programa radial en CNN.

Luego, el conductor se refirió al futuro laboral y no descartó la posibilidad de que sea parte del Bailando 2020. “ Marcelo Tinelli quiere a Laurita en el Bailando. El proyecto de programa que ella iba a hacer para Telefé está caído. Viene muy bien la charla con Showmatch”, disparó.

Días atrás, surgió el rumor de que la rubia sería parte del certamen de Marcelo Tinelli junto a Mati Napp, quien fue su coach cuando participó en el ciclo junto a Fede Bal.

Ni bien surgieron los rumores, el coach habló en exclusiva con CARAS sobre esta participación y aclaró: "Este año me propuse bailar mucho más porque me recuperé de una lesión del año pasado en la rodilla. Obvio que bailar con Laurita sería un lujo, ¿a quién no le gustaría bailar con ella? Pero la verdad no se si me animaría a estar en la pista. Lo tendría que pensar, debería analizarlo profundamente", disparó.