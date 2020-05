Con indirectas y música: ¿Yatra pidió a Tini Stoessel una segunda oportunidad?

La relación de Tini Stoessel y Sebastián Yatra no habría concluido en buenos términos. La cantante terminó bloqueando al colombiano en las redes sociales y el nombre de Danna Paola , retumba fuerte como tercera en discordia.

Pero se vé que él aún quiere volver con Tini. Yatra compartió en su cuenta de Instagram una serie de historias con un video que promociona la canción "Locura", de Cali y el Dandee, donde tiene una participación que le canta a cámara acostado boca abajo en una colchoneta. También hay una versión de él cantando y tocando el órgano.

"Recuerdo cada promesa que estando solo me pesa / Yo te juré amor eterno pero eso ya no interesa / Hoy el amor ya no vale, esa palabra no pesa", recita Sebastián en el video.

El colombiano continúa rimando que "Hoy cada filtro en tus fotos tapa las lágrimas / Besándome en el cuarto de ese hotel / Recuerdo tu boquita dulce como miel / Nadie me quita cada noche que en tu piel / Te tatuabas mil promesas de papel".