Laurita Fernández quedó implicada en una estafa millonaria a usuarios en las redes sociales.

Así como le pasó a otros famosos previamente, la actriz promocionó una página de celulares que terminó engañando a gente.

La novedad fue brindada por un informe de América Noticias. En ese reporte, muchas personas revelaron cómo era la estafa, que comenzaba por la promoción de un famoso, dándole mayor entidad y confiabilidad al lugar en donde supuestamente vendían los celulares, que luego nunca llegaban a destino.

Cómo operaban los estafadores que involucraron a Laurita Fernández

"Pido referencias y me mandan video de famosos que eso me da confianza. Me mandan un link donde hago el pago y nunca llegó. Me mandaron un número de seguimiento de Correo Argentino que era falso, no se actualizaba nunca”, contó una de las personas afectadas.

Es en ese momento que en el noticiero mostraron el video en donde aparecía Laurita Fernández promocionando esta página. “Tengo un dato para pasarles que está buenísimo, es un sitio online que se llama Regalando, que tienen de todo…”, se la escucha decir a la conductora de "Bienvenidos a Bordo".

