Laurita Fernández habló sobre la primera vez que sintió el flechazo con su novio, Peluca Brusca: “Nos dejamos llevar”

Laurita Fernández y Peluca Brusca oficializaron la relación hace tan solo unos meses pero, sin embargo, la pareja se muestra muy sólida y en buen camino. A través de las redes sociales, la conductora y el productor comparten tiernos posteos sobre sus viajes o simples dedicaciones de amor.

Frente al próximo estreno de la obra teatral “Matilda”, en la que Laurita encarnará a la Señorita Miel, la actriz habló con Socios Del Espectáculo sobre diversos temas (incluido el lavarropasgate que protagonizó su ex, Fede Bal) y reveló cómo se dio cuenta que el vínculo que tenía con Peluca era más que algo laboral, dando detalles de la noche en la que surgió el flechazo.

Laurita Fernández

“Este romance entre ustedes surge el año pasado en una visita a Sex”, comenzó Virginia Gallardo, presente en el piso del ciclo de El Trece. Luego, le preguntó: “Para mí, fueron como productor y figura, pero, ¿se dio que después se fueron a bailar y pintó?”.

Siempre muy carismática, Laurita Fernández explicó: “Claro, fue así, tal cual. En Sex todos los chicos y las chicas lo conocen, estaban todas con poca ropa y se le refregar. Lo señalaban para que vayan a toquetearlo. Y yo me reía, cero, no había algo entre nosotros. Después pasó”.

Laurita Fernández y Peluca Brusca.

La panelista Paula Varela se sumó a la conversación y decidió continuar indagando en la historia de amor entre la conductora y su productor de Bienvenidos A Bordo. “Pero, ¿qué pasó de dejar que lo toqueteen todas, a chapártelo dos minutos después y dejarte llevar? Porque estaban todas las cámaras…”, le preguntó.

“No, algo había que estaba contenido. Algo nos estaba pasando y no nos estábamos dando cuenta o nos estábamos conteniendo, y nos dejamos llevar, y estuvo buenísimo y menos mal”, respondió Laurita.

Parece que todo en la relación va viento en popa, ya que la conductora reveló que ya apostaron por la convivencia y, según ella, está yendo de maravilla. “Somos el complemento perfecto. Un día me dice ‘yo hice un curso de chef express’, y es verdad, ayer cocinó todo sano, pollo con verduras”, reveló.

“Me parece un hombre emprendedor y trabajador y que va para adelante. Es buena gente, tiene buena familia, es simple y eso me encanta de él. No tiene mambos ni problemas”, concluyó Laurita, explicando las cualidades de su novio que hace que esté súper enamorada y definitivamente en su mejor momento personal.

H.O