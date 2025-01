Wanda Nara y L-Gante se conocieron y tuvieron un affaire hace algunos años cuando ella se enteró de la infidelidad de Mauro Icardi con la China Suárez, motivo que la llevó a alejarse y separarse momentáneamente del padre de sus hijas. Tras participar en un tema juntos, comenzaron a surgir diferentes versiones de que ambos estarían juntos, aunque no prosperó y la exconductora de "Bake Off Famosos" tomó la decisión de volver con el jugador profesional con el que todavía sigue unida legalmente ya que no se divorciaron.

Años después, la empresaria confirmó otra desvinculación del deportista y comenzó a tener contacto con el cantante de la cumbia 420 que hasta se hizo presente en una emisión del certamen de pastelería que ella llevaba adelante.

Luego, una entrevista con Susana Giménez del oriundo de General Rodríguez evidenció su malestar y el sentirse que no era tomado en serio. Pero todo lo que vino después fue bueno para ambos y confirmaron su noviazgo hasta este fin de semana que ella reconoció que se separaron y, durante la jornada de este martes, subió una serie de imágenes en la que se mostró triste y sí con buen semblante.

Las fotos de Wanda Nara tras la separación con L-Gante

El fin de semana fue un antes y después para Wanda Nara y L-Gante en lo que respecta a su futuro a corto plazo, debido a que ella tomó la decisión de, como informó Ángel de Brito, de no perjudicarlo puesto que con Mauro Icardi, con el que tiene una batalla judicial, habría incluido al cantante de la cumbia 420 como una mala influencia para las niñas y esto podría afectar a la tenencia de la hermana de Zaira Nara sobre Isabella y Francesca Icardi.

Lo cierto es que pese a todo lo que se viene hablando, rumoreando e informando en diferentes medios, es que la exitosa empresaria es una usuaria activa de las redes sociales y compartió una serie de imágenes en su historias de Instagram donde cuenta con más de 16 millones de seguidores.

Allí, se la pudo ver con un gran semblante y disfrutando de su casa ubicada en Santa Bárbara que le supo prestar al padre de sus dos herederas y en la que también el oriundo de General Rodríguez le organizó una mega fiesta de cumpleaños.

Con dos fotos en formato selfie, una gorra de Hello Kitty y una preponderancia del color rosado en su prenda superior, Wanda Nara subió dos imágenes y se mostró tras lo que fue la confirmación de su desvinculación amorosa con L-Gante.

El posteo siguiente a estos dos fue una imagen en el festejo del baño. Se la puede observar a Wanda Nara evidencia total comodidad y muy de entrecasa al estar en bikini que es de un color que complementa totalmente el resto del outfit. De esta manera, la expareja de Maxi López no mostró públicamente estar triste luego de la ruptura de su noviazgo con L-Gante.

