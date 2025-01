El comienzo de un nuevo año para muchas persona suele traer nuevas cuestiones en sus vidas y las esperanzas se renuevan, aunque parece que este no es el caso de Wanda Nara que comenzó el primer fin de año del 2025 soltera debido a que comunicó que decidió cortar todo tipo de vínculo romántico con L-Gante debido a que la situación judicial que mantiene con Mauro Icardi le demanda mucho tiempo, energías y también aclaró la intención de priorizar el cuidado de sus hijos.

En este marco, Ángel de Brito reveló cómo fue que se desató esta separación que sorprendió a todos los fanáticos de la farándula argentina porque se mostraban juntos y realizaban posteos de lo mucho que se extrañaban cuando ella estaba en Punta del Este.

Qué ocasionó la ruptura entre L-Gante y Wanda Nara

Wanda Nara está lejos de tener un verano tranquilo o un comienzo de año que le permita tener un descanso, tras varios altibajos a lo largo del 2024 que sin dudas será un año que recordará para toda su vida. En este marco, Ángel de Britó dio detalles exclusivos en LAM de los que habría desatado y quién tomó la iniciativa de romper la relación, que llevaba unos meses y parecía consolidarse pese a los rumores que surgían de que ella mostraba su descontento del inicio de lo que sería el vínculo amoroso entre Mauro Icardi y la China Suárez y que tendría pretensiones de volver a estar el padre de sus hijas.

"No lo decidió él, acá la inteligencia no fue, sino que Wanda lo dejó", comenzó diciendo el conductor de LAM acerca de que la modelo es la que decidió romper el noviazgo con el cantante.

Luego, aclaró que ella no lo dejó por no tener el deseo de tenerlo como compañero de vida, sino que se debe a la cuestión legal que mantiene con su expareja: "Wanda volvió de Uruguay... A ver: no lo dejó porque no quisiera estar con L-Gante, sino porque Icardi la está bombardeando con L-Gante en la justicia. Icardi y sus abogadas presentaron en la justicia un escrito de 14 páginas en donde hablan de la mala influencia que es L-Gante en el seno familiar para las menores, para las hijas de Mauro".

Y posteriormente Ángel de Brito agregó: sobre los argumentos presentados por Mauro Icardi, mediante sus abogadas, en contra de L-Gante en la batalla legal que mantiene con Wanda Nara: "Que es violento, que tiene un entorno peligroso, que consume drogas y que porta armas. Todo esto presentado en la justicia. Lo que para nosotros es un chiste, las historias, las cosas, bla bla bla... para la ley toma otro cariz".

En relación a la vuelta de la exconductora de "Bake Off Famosos" a Argentina tras estar en Punta del Este, el periodista manifestó: "Es muy distinto. Entonces, ante la declaración de Icardi la justicia tiene que investigar todo, no se queda con las boludeces que decimos acá, en los programas de televisión. Tiene que ir y cerciorar todo eso. Entonces Wanda volvió de Uruguay, lo agarró a Icardi y le dijo: 'Listo, hasta acá llegamos'".

Aquí fue cuando, según Ángel de Brito, se dio la diferencia más significante entre L-Gante y Wanda Nara. "Ella le dijo: 'no quiero perjudicarte'. Pero en realidad tampoco quiere perjudicarse ella con la tenencia de sus niñas. Y Wanda le propuso, esto me lo contó la gente de L-Gante, hacer un comunicado en común. Poner los dos lo mismo. Y L-Gante dijo: '¡Esta! Vos poné lo que quieras que yo voy a poner lo que quiero'. Por eso Wanda puso la foto de las dos manitas toda romántico y L-Gante puso se terminó la novela. Fin. No fue agresivo pero no está contento", concluyó el conductor de LAM y Ángel Responde.

