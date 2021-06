Leo Montero reveló por qué no tiene hijos junto a su esposa

A sus 48 años, Leo Montero decidió hablar sobre su intimidad y en particular sobre el mandato por ser padre. Casado con María Laura Tedesco, la pregunta recurrente que le hacen al conductor es por qué no han decidido tener hijos con su pareja.

“Por ahí la gente que tiene hijos termina separada porque la vida de los hijos los lleva puestos, o supongo que tiene que ver con eso. En todo caso fue una decisión totalmente nuestra no ser padres”, se sinceró Montero sobre la determinación que tomó junto a su pareja de hace 18 años.



Leo y Maju hace 18 años que están juntos.

En la nota con Intrusos, Montero ahondó sobre esta temática y reflexionó: “Podemos tener hijos, alguna vez pensamos en adoptar, y después se fue corriendo el deseo, dijimos ‘así estamos bien’, y llegamos al punto de decir ‘la verdad es que no queremos tener hijos’”.

Por último, Montero cerró: “Nosotros ya sufrimos un montón cuando viajamos y dejamos a los cuatro perros solos. No tuvimos hijos por decisión propia y estamos muy felices así. Aunque a veces decimos, en la manera de vivir que tenemos, no que lo arruinamos porque tener un hijo debe ser maravilloso, pero sí cambiaría mucho. Y no estuvimos dispuestos a cambiar”.



