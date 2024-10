La Leona Rocío Sánchez Moccia presenta a su hija, Francesca

Rocío Sánchez Moccia confesó vivir un presente ideal. La capitana de “Las Leonas” y abandera da olímpica 2024 también celebra poder organizarse con su hija y su trabajo. La volante formada en el Liceo Naval combina la maternidad y el alto rendimiento desde que nació Francesca (3), el 10 marzo de 2021.

“Mi hija es mi prioridad, la primera que quiero ver cuando vuelvo a casa y la que me saca una sonrisa todos los días”, dijo en una producción exclusiva para CARAS en las Torres Pelli de Mar del Plata. Soy poco miedosa como madre: la dejo ser, trato de transmitirle con fianza y que se sienta segura. Aunque quizás no sea el rasgo que más me identifique, amo ser cariñosa con ella y más me gusta que ella sea cariñosa conmigo y con su familia", agregó la jugadora.

La capitana de "Las Leonas" posó con su hija Francesca, de treis años.

La historia de amor de Rocío y su pareja.

Rocío conoció a Alejandro (35), su pareja desde hace más de 15 años y padre de “Fran”, en la secundaria donde, si bien no cursaban juntos, compartían amistades en común.

“Ahora estamos en un momento de descanso con ‘Las Leonas’ así que mis días son más de rol de madre. Igualmente, entreno y estoy trabajando para una empresa de forma remota. Jugar en Francia fue muy especial: por primera vez mi familia me pudo acompañar y sabía que eran mis últimos Juegos Olímpicos. Me quedo con el mejor de los recuerdos, volver a casa con la medalla de bronce de París 2024 no tiene precio alguno”, afirmó la Leona emocionada.

La abanderada de los Juegos Olímpicos de París 2024 habló de su gran presente.

Premiada como “revelación” y “mejor jugadora”, Sánchez Moccia es una de las máximas cultoras del dribling del conjunto nacional. Si bien con “Las Leonas” están en un período de descanso, entrena y trabaja en una empresa de forma remota.

Rocío Sánchez Moccia, ganadora de la medalla de bronce olímpica con Las Leonas

Mientras se prepara para las próximas competencias, Rocío participa de actividades deportivas que promueven la vida sana. Semanas atrás brindó una charla a cientos de niñas, niños, jóvenes y familias marplatenses vinculadas al hockey y al de porte en general. Tanto en lo personal y profesional, Moccia supo reinventarse y superarse.

En el marco de los encuentros que preceden a los 20 años de la revista Style, su editora Natalia Álvarez, la entrevistó públicamente y también habilitó una rueda de preguntas de los presentes. En la platea del Centro Cultural Estación Terminal Sur, en el Paseo Aldrey de Mar del Plata, estuvieron la laureada ex patinadora Nora Vega, la exLeona Vico Zuluaga, el presidente del Ente Municipal de Deporte de Gral. Pueyrredón Sebastián D’Andrea, el empresario Florencio Aldrey Iglesias, miembros de la Fundación Holy Trinity College, la mamá de Rocío, Gabriela Moccia, y su pequeña heredera.

Texto: Naiara Vecchio

Fotos: Santiago Turienzo