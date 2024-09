Lilita Carrió se sinceró y reveló que no fue una buena madre: por qué

Elisa “Lilita” Carrió brindó una entrevista a corazón abierto en +Caras, donde habló tanto de su vida personal como de su trayectoria política. Durante la conversación con Héctor Maugeri, la ex diputada se animó a reflexionar sobre su familia y sus hijos, revelando que no fue una buena madre según su criterio.

Los hijos de Lilita Carrió y su vida familiar

La líder de la Coalición Cívica y excandidata a presidenta, de 67 años, conversó durante una hora con Maugeri, repasando los momentos clave de su vida, desde su juventud hasta el presente. Madre de tres hijos: Enrique, Victoria e Ignacio, quienes, a diferencia del perfil mediático de su madre, optaron por una vida más discreta.

Enrique, su primer hijo, tiene 50 años y nació apenas un año después de que Carrió se casara a los 17 años con Enrique Santos, un referente de la Sociedad Rural de la provincia de Chaco, a quien conoció en la década de los 70. Sin embargo, ese primer matrimonio fue breve, y la pareja se separó cuando su hijo tenía solo tres meses.

Lilita Carrió y Enrique Santos

Con sinceridad, Carrió recordó esos años de juventud: “Era muy chica, pero me creía muy grande. Terminé la secundaria a los 15 años y a los 16 ya estaba en la facultad. Yo creía que, si no tenía a mi hijo, me iba a recibir a los 19”, explicó durante la entrevista.

Victoria e Ignacio nacieron fruto del segundo matrimonio de Lilita, cuando a los 28 años se casó con el abogado Miguel Ángel Benítez. “Con el segundo tuve un buen matrimonio y unos hijos divinos. Somos una gran familia”, relató.

Lilita Carrió reveló que no fui una buena madre

A lo largo de la entrevista, Elisa Carrió se mostró completamente sincera y autocrítica al hablar de su rol como madre. “No fui una buena mamá, no sé por qué mis hijos me quieren”, le confesó a Maugeri. Además, reconoció que no fue una madre tradicional. “No sé cómo prender el horno, quemo todo. No sé cambiar un foco de luz, pero eso hace que te valoren”, explicó con humor.

Lilita Carrió en +CARAS

“Tengo un costado de reina porque mi abuela siempre nos decía eso. Es una actitud ser reina, y las reinas son inútiles. Entonces, si vos sos inútil, todos los demás se vuelven útiles. Yo me hice inútil. Por ejemplo, nunca tuve una llave de mi casa. Quien está conmigo se encarga de eso”, expresó con su característico sentido del humor.

Por último, Lilita Carrió compartió una serie de anécdotas para explicar su torpeza con las tareas domésticas: “Una vez quise prender el fuego con un plástico y me quemé entera. Siendo chiquitita, quise limpiar el baño y me corté. Entonces decidí ser inútil”.