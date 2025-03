La esposa de Felipe VI, Letizia Ortiz, este viernes 14 de marzo visitó la ciudad sureña de Almería para asistir al acto de proclamación del Premio Princesa de Girona Arte 2025. Para la ocasión la reina lució un increíble look en tonalidades beige que sentó las bases sobre cuál será el ítem tendencia para los días de frío moderado.

La madre de las princesas Leonor y Sofía lució un imponente outfit que mezcló materiales en tonos de color crema que configuraron su elegante presencia en el acto oficial. La cincuentenaria hizo gala de su estilo con un vestuario que marca un precedente en su closet.

Letizia Ortíz mostró cuál es el tipo de pantalón que se impondrá este 2025

Letizia Ortiz desplegó su glamour en el Auditorio Municipal Maestro Padilla de Almería este viernes 14 de marzo. La monarca asistió al evento en soledad y dio cátedra sobre cómo combinar prendas con el ítem que promete imponerse durante los días lluviosos o nublados.

La prenda clave en el look de Letizia fueron sus pantalones de cuero en color beige. Estos con su efecto piel lograron ser la parte sustancial de su outfit. La royal acompañó a sus pantalones con una blusa del mismo color crema, pero un tono más claro y sumó un blazer en color negro de poliéster. Para sus pies llevó unos zapatos con taco bajo en el mismo color que su blusa.

El look de Letizia Ortiz con el ítem tendencia: los pantalones de cuero

Otro de los detalles de su look que no pasó desapercibido fue el bolso modelo Tokyo 2013 de la firma española Mona Moon. Creado por la diseñadora Carmen González, esta cartera está confeccionada bajo la técnica japonesa furoshiki y su uso por Letizia no es casual. La firma que creó la cartera nació en Almería, la misma ciudad en la que se desarrolló el evento.

Letizia en busca de honrar a las marcas de indumentaria nacional de España, decidió lucir esta cartera que calzó a la perfección con los colores del resto de su look. Para su maquillaje usó colores neutros con sombras en color terracota que terminaron por darle un detalle chic a su rostro.

Letizia Ortiz mostró cuál es el tipo de pantalón que se impondrá este 2025 y se trata de un pantalón de cuero efecto piel con el que ella asistió este viernes a los Premios Princesa de Girona Arte. La monarca española demostró como se puede combinar este pantalón para crear un outfit elegante y cómodo.

