La reina Letizia impactó con un vestido cereza, el tono perfecto para brillar en eventos

Este miércoles 26 de febrero, la reina Letizia volvió a demostrar su impecable sentido del estilo durante su visita a Alcalá de Henares (Madrid), donde acompañó al Rey Felipe VI en su investidura como Doctor Honoris Causa por la Universidad de Alcalá. La monarca apostó una vez más por un diseño de una firma española, reafirmando su apoyo a la moda nacional.

El look cereza de la reina Letizia

Desde siempre, el color rojo ha sido un sello distintivo de la reina Letizia, y en esta ocasión no fue la excepción. Lució un espectacular vestido en tono cereza de la firma The 2nd Skin Co., perteneciente a la colección Totem (Otoño/Invierno 2024-2025). Confeccionado en tejido rose petal, el diseño presenta un elegante escote redondo a la caja, mangas largas, un drapeado en la cintura y una falda midi asimétrica en picos, lo que le otorgaba un aire moderno y distinguido. Esta pieza de alta costura se encuentra actualmente a la venta en la tienda online de la firma por 1.230 euros.

La reina Letizia

Para completar su estilismo, la reina Letizia apostó por accesorios coordinados. Recuperó una cartera de mano en diseño trapezoidal de piel de cocodrilo de la firma Magrit y unos zapatos de tacón de 4 centímetros, modelo Clara, que estrenó en la Pascua Militar del pasado 6 de enero de 2024. Para protegerse del frío, se cubrió con una sofisticada capa negra con cuello de piel de Carolina Herrera, prenda que forma parte de su armario desde 2016.

Uno de los detalles más especiales del look de la reina Letizia fueron sus joyas. En esta ocasión, llevó los pendientes largos con diamantes y rubíes de Joyería Aldao, un regalo de su suegra, la Reina Sofía, con motivo de su compromiso con el entonces Príncipe Felipe en 2003. Además, lució su característico anillo italiano de Coreterno.

La reina Letizia

Cabe destacar que The 2nd Skin Co. es una de las firmas de cabecera de la monarca, habiendo confiado en sus diseños en múltiples ocasiones. Entre ellas, se encuentra el inolvidable vestido azul cobalto que llevó en la cena de gala junto a los Reyes de los Países Bajos en Ámsterdam o el elegante look que vistió en diciembre de 2024 en Nápoles, cuando el Rey Felipe VI fue investido Doctor Honoris Causa por la Universidad Federico II.

La reina Letizia

Con esta nueva aparición, la reina Letizia reafirma su estatus como referente de estilo y elegancia, demostrando que su elección de vestuario no solo sigue las tendencias, sino que también exalta el diseño español con sofisticación y personalidad.

N.L