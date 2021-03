Libertad Leblanc pelea por su vida

La vida de Libertad Leblanc, pende de un hilo. La ex vedette, de 83 años, está internada en el Hospital Rivadavia, en terapia intensiva, con un cuadro de neumonía bilateral.

La salud de Libertad, quien fue emblema de la calle Corrientes en la época de oro de la revista porteña, está muy deteriorada. Además de sufrir Alzheimer, ahora sus pulmones y sus riñones no están funcionando bien y según los médicos, se trata de un cuadro irreversible.

Antes de ser internada, Leblanc vivía sola en su departamento con la compañía de cuidadoras, dado que su única hija vive en Europa.

La actriz, estuvo en pareja con Leonardo Barujel y fruto de ese amor nació Leonor, la hija de ambos. Luego de esa pareja no se le conoció ninguna otra hasta que fue ella misma cuando en una entrevista en el programa Confrontados, confesó un fugaz affaire con Plácido Domingo: "Estuve muy apasionada con un cantante. No es de acá, lo digo con placidez", dijo pícara nombrando el apellido de su amado, en un juego de palabras. Pero fue en el mismo programa donde también dijo: "La conciencia tiene familia y y soy incapaz de meterme en el medio, aunque me guste mucho".

Su íntima amiga, Adelita Montes dijo que hablaban casi todos los días por teléfono hasta que se preocupó cuando al llamarla no atendió y fue su empleada quien después le dijo que estaba internada.