Lío Pecoraro se recupera en su casa y evoluciona favorablemente: "Terminó el primer tratamiento"

A mediados de octubre pasado, Lío Pecoraro contó públicamente que fue diagnosticado con leucemia. Desde un primer momento, el periodista se mantuvo muy optimista, convencido de que va a ganarle a la enfermedad.

Tras haber estado unos días en terapia intensiva, el conductor televisivo mejoró su estado de salud y se recupera en su casa. "Evoluciona favorablemente @liopecoraro, terminó el primer tratamiento. Y vuelve a su casa unos días. Luego, arrancará una segunda quimio", contó Ángel de Brito en sus redes sociales.

Por su parte, desde su cuenta de Instagram, Lío compartió una foto del balcón de su departamento y expresó: "Este es mi lugar. Angeladísimo sábado. Bendecida lluvia!".

Días atrás, el periodista había publicado un video desde su cama del Hospital de Clínicas donde explicó que afortunadamente había evolucionado muchísimo: ""He evolucionado muchísimo. Estoy atravesando este tratamiento que está siendo muy bien llevado adelante. Porque, además, como dije desde el comienzo: está decretado, ganado y sanado".

Además, habló sobre la caída de cabello que se podía ver en las imágenes: "Jamás imaginé en la vida raparme a este punto. Pero con mi compañero Fernando Piaggio y Edu, que está acá, mi enfermero de todas las tardes que me rapó, me parece que me quedó lindo. Por lo menos estoy recibiendo buenas críticas".