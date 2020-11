El emotivo video de Lío Pecoraro desde la clínica

Lío Pecoraro compartió un emotivo mensaje con sus seguidores en las redes sociales. En medio de su lucha contra la leucemia, el periodista reveló cómo se encuentra desde la clínica donde actualmente está internado.

“Hola, ¿cómo andan? Acá estoy, Lío Pecoraro, grabando este nuevo video para decirles que estoy en proceso de tratamiento. Quiero compartir este agradecimiento enorme con todos ustedes. No tengo otra palabra más que gracias por tanto cariño, apoyo, dedicación, rezo, oración, por la cantidad de gente que me ha sorprendido que ha venido a donar sangre al Hospital de Clínicas, donde estoy internado atravesando este tratamiento”, comenzó en su mensaje.

“Ustedes saben que, como dije al comienzo, esto está decretado y ganado. Y les pido por favor que hagan fuerte estas dos palabras: decretado y ganado. Para mí es muy importante porque cuando uno se pone una idea en la cabeza y la lleva con convicción más el apoyo y el trabajo de todo el equipo médico…", continuó sobre cómo se mentalizó para atravesar esta enfermedad.

Luego, sobre su cambio de imagen y la decisión de raparse, acotó: “Estoy muy contento y muy feliz, en los últimos días evolucioné muchísimo. Hoy decidí…. Eh, bueno, ustedes saben que este tratamiento hace que se te caiga el pelo. Jamás en la vida imaginé raparme y con mi compañero Fernando Piaggo y con Edu, mi enfermero de todas las tardes, que me rapó, parece que me quedó lindo. Al menos, estoy recibiendo buenas críticas”, acotó sobre su imagen.