Lali Espósito es una de las artistas más reconocidas a nivel internacional y se diferencia por su personalidad genuina y extravagante. Durante una entrevista, la morocha contó que agregó a Lionel Messi a Mejores Amigos y éste habría dejado de seguirla al observar el contenido que comparte en su historia privada.

Lionel Messi habría dejado de seguir a Lali Espósito por agregarlo a Mejores Amigos

Espósito es una de las figuras argentinas que no teme a compartir historias de su vida en donde pasó vergüenza o donde quedó mal parada por diferentes razones y su amistad virtual con Messi no fue la excepción. La morocha reveló en una entrevista que agregó al capitán de la Selección a Mejores Amigos en Instagram, una historia privada con miembros que elige el creador, y éste se habría espantado.

Los famosos utilizan esta historia conocida como "M.A" con frecuencia debido a la cantidad de seguidores que tienen y la utilizan para compartir momentos graciosos o íntimos con sus más cercanos. Lali explicó que "Tengo un humor ácido y a veces digo cosas que, entre 10 millones de personas, no quiero ofender a nadie".

"Yo estoy un poco loca de la vida, entonces subo una cosa bizarra de mi vida y de pronto veo que lo había visto Leo Messi. Me dio un poco de vergüenza. Yo lo había agregado a Mejores Amigos, pero me dio cosa que Leo viera mi cara social con mis amigos", explicó mientras aclaró que no estaba ebria, pero parecía que lo estaba.

Por este motivo una usuaria de Twitter expresó que tanto el capitán como Antonela la dejaron de seguir en Instagram, insinuando además que la artista compartía fotos subidas de tono. Sin embargo, en aquella entrevista la cantante expresó que "Leo te juro que no soy así todo el rato, por favor no me dejes de seguir" y los usuarios desmintieron que se haya dado un conflicto por imágenes inapropiadas.

Antonela Roccuzzo aún sigue a Lali Espósito en Instagram

Actualmente, Lionel Messi no sigue a Lali Espósito en las redes sociales, pero sí lo hace Antonela, quien mantiene contacto con varias celebridades del mundo del espectáculo argentino. La artista recordó el momento como una anécdota graciosa e hizo reír a sus seguidores.