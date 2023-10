Lali Espósito habló después de la crítica de Jimena Barón: "Siempre es una alegría tener ese derecho"

Lali Espósito es una de las artistas más importantes y reconocidas de Argentina, cualquier declaración que ella haga se viraliza en cuestión de segundos. La actriz fue a votar en las Elecciones 2023 y la prensa la intercepto para que conteste algunas preguntas justo después de las declaraciones y las críticas de Jimena Barón sobre decir "a quien tienen que votar y a quien no".

Lali Espósito habló después de la crítica de Jimena Barón

La actriz se hizo presente en el centro electoral que se desplegó en La Rural. La cantante estuvo acompañada de algunos seguidores, se mostró contenta y seguías todos los pasos que le indicaba el presidente de mesa. La artista se acercó a votar al rededor de las 17 horas, a poco más de una hora de que cierren los comicios para las elecciones presidenciales.

La actriz no tuvo problemas en acercarse a los fans para sacarse una foto y también estuvo atenta a las preguntas que le hizo la prensa que se encontraba en el lugar. En diálogo con TN Show, la artista se expresó: “Me siento bárbara, aguante la democracia”. La artista trató de no opinar sobre la situación del país y dijo: “Eso me lo dejo para mi charla con amigos en lo privado, pero feliz de votar, siempre es una alegría tener ese derecho”.

Después de los resultados de LAS PASOS, la artista se manifestó en contra de Javier Milei: "Que peligroso, que triste", escribió en sus redes sociales. Luego en Olga, la actriz reflexionó: “No soportan una opinión contraria. Pero yo no me enojo, no vas a ver que le respondo a alguien que me pone ‘ojalá te mueras’ porque entiendo a esa persona”.

En este caso, Lali Espósito no se expresó directamente contra alguien, sino que le dejó un mensaje a los argentinos: “Que la gente vote, que es lo que estamos haciendo, nada más. Hay que tener esperanza, si no nos queda eso qué hacemos, ¿no?”.

AF.