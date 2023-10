Este domingo 22 de octubre son las esperadas elecciones, y Jimena Barón no dejó pasar la posibilidad para pedirle a sus seguidores que vayan a votar. Pero eso no fue todo, ya que la cantante también le tiró un palito a Lali Espósito en sus historias.

"Voten Mañana!", fue lo primero que escribió la artista en su cuenta oficial de Instagram en un simple fondo negro. Sin embargo, lo que más sorprendió a sus seguidores fue la siguiente frase que podría ser una indirecta hacia su colega.

Imagen reciente de Jimena Barón.

"Personalmente, siento que no hay nada más arrogante que el privilegiado diciendo a quien tienen que votar y a quien no", expresó Jimena y las redes sociales lo vincularon rápidamente al comentario que Lali realizó en su Twitter luego de las PASO 2023.

La historia de Jimena Barón.

Por último, Jimena Barón dejo atrás el comentario y volvió a remarcarle a sus seguidores que vayan a votar: "Sabrán ustedes, pero votemos", además agregó una bandera argentina y un corazón a sus historias.

El comentario de Lali Espósito tras las PASO 2023

“Qué peligroso, qué triste”, fue lo primero que escribió la joven cantante en su cuenta oficial de Twitter luego de que Javier Milei ganara las PASO 2023 con una gran diferencia de votos.

“No me pone para nada mal que me ‘bardeen’ por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un anti-derecho. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente”, continuó Lali Espósito en otro tweet y cerró: “Aunque sea eso me queda como votante joven argentina responsable, que no piensa en su ombligo únicamente. Podría no opinar nada, obvio. Es lo más ‘cómodo’ pero no soy así, así que... ¡Sí! Para mí es realmente triste votar a un Anti-Derecho. Eso opino”.

J.C.C