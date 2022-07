Lissa Vera salió por última vez de El Hotel de los Famosos y apuntó sin filtro contra Locho Loccisano, luego de que hace menos de dos semanas saliera al aire la traición que tuvo el músico, con quien se suponía había acordado el último voto en el Cara a Cara, para desestabilizar por completo a “La familia”, el grupo que se amó dentro del reality y que fue muy polémico por sus actos.

Lissa Vera fue entrevistada por LAM y dio su ácida versión sobre Locho Loccisano, a quién acusó de extorsionador. El participante, que fue derrotado en la Hache, frente a su compañero Walter Queijeiro, pasó de ser la víctima a ser el victimario, según hizo ver la cantante de Bandana.

Lissa Vera contra Locho Loccisano: “Es un extorsionador. A mí me extorsionó”.

«Locho es un extorsionador. A mí me extorsionó, se aprovechó de mi cansancio, de que era la única mujer que estaba jugando ahí y él sabía que yo necesitaba descansar y me dijo: “Con Walter te votamos para darte la inmunidad a cambio que vos después votes al que te decimos”. ¡Ahora, no hay traición si hay extorsión; eso que quede claro! Y digo otra vez la palabra ‘extorsión», comentó Lissa en su descargo.

“Estoy diciendo las cosas como son. También podría haber sido extorsión que lo vote a Martín Salwe cuando yo le dije que quedábamos en fojas cero y que volvíamos a empezar la amistad que teníamos ahí adentro. “Sin embargo, cambié de opinión porque me pareció que no tenía ganas primero de que me hayan extorsionado de esa manera”, remarcó la exparticipante de El Hotel de los Famosos.

Finalmente, Lissa Vera comentó: “Sabía que me iba a fumar después que él haga el drama del siglo, que se sintió traicionado y toda la pelota, y sabía todo lo que me iba a esperar afuera. Pero bueno, la cosa es así. Cambié de opinión, tengo derecho y yo quería ganar”,

Pampita se quebró en llanto al ver eliminada a Lissa Vera

Luego de una dura competencia, donde Lissa Vera quedó eliminada de El Hotel de los Famosos y recibió un fuerte golpe en su cara, la presentadora se acercó para abrazarla y darle contención en ese momento lleno de mucha emoción. En ese abrazo, mientras la cantante elogiaba a Pampita, la modelo comentó: “Me hiciste llorar de la emoción”.

Al retomar las grabaciones de la semifinal, Pampita aseguró que no se sentía bien y rompió el llanto: “¡Ay, no me siento bien>!”. Mientras tanto, la modelo recibía la contención de Chino Leunis y de los participantes, que la aguardaban para que se compusiera para retomar las grabaciones.

“Mirá Lissa, me arruinás todo el maquillaje”, expresó la modelo y soltó la risa, en medio del llanto que la invadía en ese momento. “¡Perdón, perdón, mucha emoción!”, aseveró Pampita. Luego, Lissa Vera, en la entrevista, dijo que sus salidas nunca son normales, que siempre ocurre algo.