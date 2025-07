Mónica Gonzaga, una de las mujeres más emblemáticas del espectáculo argentino de los años ’70 y ’80, rememoró el momento que marcó para siempre su destino. En una emotiva entrevista con Héctor Maugeri en +Caras (Caras TV), la actriz y exmodelo revivió su inesperado salto a la fama a los 12 años, cuando una fotografía tomada en las playas de Mar del Plata la catapultó al mundo de la moda.

La foto que convirtió a Mónica Gonzaga en estrella

“Mi vida fue azar totalmente”, aseguró Mónica, al relatar cómo se inició en el mundo artístico. Estaba de vacaciones en Mar del Plata cuando un equipo de producción de la revista Siete Días se le acercó buscando nuevas caras. Tenía apenas doce años. “Me vieron en la playa, me sacaron un par de fotos y aparecí en las primeras revistas”, contó.

El concurso Miss Siete Días la catapultó, en 1974, a la fama y todo el mundo empezó a hablar de Mónica Gonzaga.

Esa simple foto fue el punto de partida de una carrera que jamás se detuvo. Incluso, la exposición mediática y las pasarelas llegaron antes de que comenzara la secundaria. “Yo estaba en la escuela, todavía no había empezado el secundario. Mis compañeros me recordaban que me cambiaba en el baño del colegio, me vestía de modelo y me iba a trabajar a los desfiles”, recordó con ternura.

De Mónica González a Mónica Gonzaga

De esta forma, la joven nacida como Mónica Hebe González, el 27 de octubre de 1957, fue transformándose en Mónica Gonzaga e iniciaba un camino de coronaciones. A los 15 años, fue distinguida como Reina de los Estudiantes y, dos años más tarde, alcanzó uno de los reconocimientos más populares de la época al ser elegida Segunda Princesa en el certamen Miss Siete Días, concurso que gozaba de enorme popularidad en los medios.

Aquellos comienzos la llevaron a recorrer Latinoamérica y Europa como modelo destacada. Su estilo y belleza despampanante la convirtieron en una de las mujeres más deseadas de la época. Reflexionando sobre aquellos tiempos, aseguró: “La mayor parte del tiempo lo viví como algo natural porque empecé de muy chica. Por el hecho de ser una ‘princesita’ había halagos, invitaciones, trabajo, de todo, por el solo hecho de ser mona. Lo naturalice”.

Mónica Gonzaga en +Caras: "La mayor parte del tiempo lo viví como algo natural".

Después de ser proclamada como princesa de los certámenes más importantes del país, el paso del modelaje al mundo del espectáculo fue casi inevitable. Su presencia magnética ante las cámaras y su disciplina profesional la convirtieron rápidamente en una actriz codiciada. De la mano de grandes directores y humoristas como Alberto Olmedo, Adolfo Aristarain, Alberto Ure y Julio Chávez, construyó una extensa carrera en cine, teatro y televisión. Así, demostró que, además de ser una mujer con un encanto único, también es una artista con vocación y capacidad.

A más de cinco décadas de aquella primera foto en la playa, Mónica Gonzaga continúa siendo una figura admirada. En su paso por +Caras, dejó claro que su carrera no fue solo fruto del azar, sino también de esfuerzo, talento y pasión por el arte.