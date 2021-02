Lizardo Ponce se emocionó al hablar de su sobrino con autismo

Lizardo Ponce fue una de las grandes revelaciones para este año que pasó. El joven influencer se llevó todas las miradas en la cuarentena y además la rompió en el Cantando 2020.

El joven visitó a Tomás Dente para el ciclo Vino por vos, Lizardo recordó como fue su inicio en el medio y también a su familia, quienes, hace ya casi 10 años, apoyaron su decisión de abandonar Villa Allende, en Córdoba, para probar suerte en la gran ciudad.

Una de las sorpresas que se dio fue cuando su hermana, Milagros habló de él: “Sos auténtico y generoso, estás siempre cerca a pesar de la distancia”. Conmovido por sus palabras, Lizardo siguió recibiendo mensajes de amor: habló su mamá Carina, su hermano Matías y sus sobrinos, y en ese punto el joven se quebró.

“Santino es mi sobrino, mi ahijado. Tiene autismo, me cuesta a la distancia estar lejos de él, no poder acompañarlo y seguirle los pasos”, confesó Lizardo, con una notable angustia. Y señaló: “Cada vez que voy está más grande, mejorando un montón… Siento que aprendemos todos de él todo el tiempo”.

Sumándose a la emoción de su invitado, Dente agregó: “La tele hace que todos tomemos una postura, pero en esta comunión hermosa podemos conocer al Lizardo verdadero”.

Cerca del final, Ponce habló de cómo decidió dejar su tierra natal: "Mi papá me dio mucha fuerza para ser quien soy en todo sentido. Nada me pone más feliz que estén contentos y que sientan que todo valió la pena. Les costó dejarme ir, obviamente por lo afectivo, pero también por lo económico. Me deja tranquilo ese orgullo, porque lo siento de verdad”.