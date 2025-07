“Dejé a Julio Iglesias por Cacho Castaña”: Mónica Gonzaga y una decisión por amor

Mónica Gonzaga y Cacho Castaña protagonizaron uno de los romances más apasionados y comentados de los años '80. En una reciente entrevista con Héctor Maugeri en +Caras (Caras TV), la consagrada actriz no solo recordó su intensa historia de amor junto al inolvidable compositor argentino, sino que reveló una decisión contundente que marcó el inicio de esa relación: dejó a Julio Iglesias para estar con él.

Castaña, considerado entonces uno de los grandes galanes y un amante empedernido, y Gonzaga, en ese momento joven modelo y actriz, compartieron pantalla en numerosas películas, formando una de las duplas protagónicas más aclamadas de la década de los '70/'80. Así fue como trabajaron "Los éxitos del amor" (1979), "La carpa del amor" (1979), "La playa del amor" (1980), "La discoteca del amor" (1980) y "Ritmo, amor y primavera" (1981). La química entre ambos era innegable, al punto de trascender la pantalla para construir un amor que, aunque duró cinco años, dejó una huella imborrable en la vida de ambos.

Cacho Castaña y Mónica Gonzaga: Una historia de amor y desamor que marcó una época en el espectáculo argentino.

Un amor de película que superó a Julio Iglesias

El romance entre Gonzaga y Castaña salió a la luz tras la separación del "Matador" con la cantante Diana María. Pero Cacho no fue el único en dejar un gran amor atrás. "Dejé a Julio Iglesias por Cacho Castaña", confesó Mónica, y agregó: "Vine a Buenos Aires, empecé con las películas y me enamoré de Cacho. Todas las mujeres se enamoraban de él".

Mientras recordaba su relación, en pantalla se compartieron imágenes que reflejan la intensidad que vivieron aquellos años de amor. Pero hubo una que encapsuló el corazón del vínculo: los dos estaban en la playa y Cacho tocaba la guitarra mientras ella bailaba. "Eso era nuestra relación: yo jugando y él con su guitarra. Era muy naif. De entregarme al otro y disfrutar", comentó con emoción.

La foto que resume el amor entre Mónica Gonzaga y Cacho Castaña.

Además, reflexionó sobre la química única que los unía: "Era una época en la que la gente buscaba una pareja que les activara las hormonas. Nosotros activamos hormonas y entre nosotros eran fabulosas, si no, no hubiera hecho el cambio", sentenció, dejando claro la intensidad y pasión de su vínculo. "Con Julio también me he divertido mucho, pero lo que pasa es que con Cacho hubo una química, una cosa hormonal diferente", enfatizó.

La intimidad con Cacho y el adiós final

Mónica también reveló detalles sobre la imagen y la intimidad de la pareja. "En ese momento estaba esta cosa de decir 'el morochón', 'el cabecita negra'. Lo subestimaban, después se convirtió en el poeta. Dentro de ese marco lo cambié todo, le corté el pelo más corto, le compré unos trajes italianos divinos. Estaba espléndido", comentó sobre la transformación de Castaña.

Mónica Gonzaga y Cacho Castaña.

Sin pelos en la lengua, se refirió a su vida íntima con el músico: "Era un matador en la cama. Era de una sensualidad que traspasaba todo. Como yo digo: tenía living y cama, cuando uno puede tener una relación amorosa satisfactoria y podés pasar al living a seguir teniendo una charla. No te puede pasar nada mejor que eso".

La muerte de Cacho Castaña, el 15 de octubre de 2019 a sus 77 años a causa de una neumonía, conmovió profundamente al mundo del espectáculo. Mónica asistió a su último adiós, en silencio y acompañada por su hijo. "Abracé a su mujer, fue una gran pérdida. Éramos grandes amigos. Él decía que 'la pasión duerme en la cama de la ternura'. Todas las veces que Cacho se internó antes y después de Mariana, estuve junto a él. Yo a Marina le tengo un gran cariño. Tuvimos 10 años más de Cacho gracias a esa mujer", concluyó, mostrando el respeto y el cariño que aún la unía a su gran amor y a la familia que él formó.

De esta forma, en su diálogo con Héctor Maugeri, Mónica Gonzaga compartió sus memorias sobre el romance apasionado que vivió con Cacho Castaña y la contundente decisión que tomó por amor. Una historia que, aunque los llevó por caminos separados, perduró en el tiempo, demostrando que el cariño y la admiración mutua trascendieron el fin de la relación, manteniendo vivo el recuerdo de un amor que marcó a una generación.