Lizy Tagliani, una de las figuras más queridas del espectáculo argentino, vivió un momento bisagra en su vida personal cuando tenía 48 años. Acostumbrada a abrirse y hablar sin filtros sobre su pasado en Resistencia, esta vez la humorista contó la anécdota sobre cómo supo de la existencia de su hermana.

La mediática, de 54, sorprendió al revelar un capítulo que ella misma desconocía hasta hace pocos años, el encuentro con su hermana biológica Matilde. Fue en su programa en Radio La Pop en donde la conductora contó cómo el emotivo momento en el que se conoció con ella.

Lizy Tagliani

Lizy Tagliani contó cómo fue que conoció a su hermana a los 48 años

La historia comenzó a tejerse en silencio años atrás. Lizy Tagliani creció sin conocer a su padre biológico, Barón Tijera. Todo lo que sabía sobre él provenía de relatos de su madre. Durante décadas, la comediante creyó que esa parte de su historia quedaría incompleta. Sin embargo, unas inesperadas fotos familiares llegaron a sus manos gracias a unas tías.

Fue a través de esas imágenes que surgió la posibilidad de un lazo fraternal con Matilde, una mujer alejada de los medios, nacida tan solo una semana después que Lizy en septiembre de 1970.

Lizy Tagliani y su hermana Matilde | Crédito: Telefe

El primer encuentro entre ambas se dio cuando la conductora ya era mayor y lo definió como una escena de película. Recientemente, en su programa "Arriba Bebé" en La Pop Radio, la mediática comentó los detalles de su primer encuentro con su hermana.

“La conocí de grande a mi hermana, fue lindo. Me acuerdo la experiencia, cuando me entero nos conectamos y hablamos. Yo llanto, sangre, la sangre tira ¿entendés?”, comenzó narrando. “Pasaje de avión, vino, llovizna, todo fue tan romántico y tan hermoso. Cuando nos vimos abrazos y nos fundimos, nos acostamos, me trajo fotos de mi papá y me contó su versión”, recordó nostálgica.

Desde que se conocieron, según el relato de la conductora, ambas pudieron forjar un vínculo próspero que traspasa la distancia que las separa entre Chaco y Buenos Aires. Además, la modelo y humorista también pudo reconstruir su árbol genealógico paterno pese a no haberlo conocido.

Lizy Tagliani reveló cómo fue conocer a su hermana a sus 48 años y sorprendió a sus colegas de radio al comentar que fue un encuentro “de película”. La madre de Tati puso sobre la mesa el recuerdo de su hermana Matilde y como hoy ambas comparten un tierno lazo familiar.

