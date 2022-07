Lizy Tagliani se quebró en el programa de Andy Kusnetzoff, PH, Podemos Hablar, de Telefe, al hablar en la sección del Árbol de los recuerdos, sobre su deseo de ser madre. La actriz fue muy sincera y abrió su corazón en medio de todos los compañeros con los que compartía la grabación.

“Voy a dejar un sueño más que un recuerdo. Durante mucho tiempo crecí libre. Creo que soy una persona libre, por todo lo que me pasó en la vida y porque en la vida me ha dado un montón de cosas. Hay cosas que no me permitía justamente por ser travesti, pertenecer a una minoría y por no encajar, y había algo con lo que estaba muy negada", comentó Lizy Tagliani al inicio de su reflexión.

Lizy Tagliani quiere ser madre y trabaja para lograrlo: “Ojalá lo puede ser”.

La actriz contó que en el ámbito en el que creció, le hicieron creer mucho tiempo que ella había nacido para hacer reír, para ser divertida, para ser travesti. “Podés tener todos los sueños, pero no naciste para ser mamá y tu misión es otra en la vida, tu mundo es otro. Yo me crié con eso y la verdad es que descubrí que tengo la imperiosa necesidad de tener un ser que dependa de mí".

"Quiero tener a alguien a quien yo pueda dejarle y transmitirle todo lo que la vida me ha dado. No sé… ¡Quiero ser mamá!, de hecho estoy averiguando. Puede ser la adopción, que es muy difícil, o puede ser de otra forma, que es muy caro. No sé cómo, pero es algo que nunca me había permitido y que ahora tengo muchísimas ganas y ojalá lo pueda ser, porque la vida, la vida ha sido muy generosa conmigo”, expresó la actriz.

“Creo que soy una persona que va a poder acompañar a ese ser humano que, aunque no lo vaya a parir yo, lo va a parir mi corazón y eso es exactamente lo mismo”, comentó la actriz. A punto de llorar, Lizy agregó que espera, algún día, comentarle a su hijo que en Árbol de PH, Podemos Hablar, hay una foto de cuándo ella lo deseaba tener.

“Llamame mamá, papá, Luis, Lizy, Edgardo o llamame persona, pero todo lo que la vida me dio, te lo quiero dejar a vos. Por eso esta foto, si me puedo ir de este mundo teniendo un hijo, ojalá que la pueda recuperar algún día", cerró Lizy Tagliani sus palabras sobre el deseo de ser madre.

Lizy Tagliani cruzó un usuario que la criticó en Twitter por querer ser mamá

Lizy es una de las artistas más queridas por millones de argentinos, desde el 2014, cuando se empezó a dar a conocer su nombre, su popularidad sigue creciendo y en los últimos meses, tras hacerse público, su rompimiento con su expareja, el apoyo y el cariño que recibió de sus fans, fue clave para salir adelante.

Ahora que se conoció de manera abierta su deseo de ser mamá por primera vez, algunos usuarios de Twitter la criticaron y Lizy Tagliani, con el humor que la caracteriza, le respondió a uno de ellos que le dijo que si a su edad, 51 años, para ser madre, se revisaba los ovarios o la próstata.

“La próstata, ¿cómo me voy a revisar los ovarios? No nací con genitales femeninos, ¿no viste una vagina nunca vos? Nací con lo que tenía que nacer y los tengo bien puestos. Quizá no los use como vos querés, pero me pego unos orgasmos adiestrando nabos. ¡Gracias fuiste mi dominguero!”, comentó Lizy Tagliani en su cuenta de Twitter.