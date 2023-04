Después de casarse y compartir su felicidad con sus íntimos, Lizy Tagliani y Sebastián Nebot se distendieron en su hogar de Berazategui con su familia perruna.

“Tenemos 5 perritos en nuestra casa: ‘Canela’, que es la marrón grandota y la última rescatada; ‘Benito’ es el blanco chiquito, ‘Justo’, es el blanco grandote, ‘La Gerarda’ y ‘La Tina’. También brindamos con nuestros dos gatos que están en el departamento de Capital Federal: ‘Salem’ y ‘Lobita’. Somos una gran familia, yo los dejo ser libres, trato de que no se estresen. Por eso, no los llevé al civil ni a la ceremonia religiosa en el salón. Hacen lo que ellos quieren. Son nuestro cable a tierra”, cuenta la conductora del próximo programa de Telefe, “Got Talent”, que tiene como jurados a Abel Pintos, “La Joaqui”, Florencia Peña y al bailarín uruguayo, Emir Abdul.

“Estamos orgullosos y contentos con el paso que dimos tras llevarnos genial conviviendo varios meses. Apenas empezamos a salir, tuvimos el deseo de casarnos y pasar el resto de nuestros días juntos... A su vez fue hermoso haber tenido como padrinos a Mirtha Legrand, Alejandro “Marley” Wiebe, Humberto Tortonese, y a la mamá de Seba, Mirta”, agrega Lizy.

Lizy Tagliani y Sebastián Nebot en su casa.

La actriz de “Los Bonobos (teatro El Nacional)” lo observa orgullosa como esposo y, reflexiva, agradece todo lo que le sucedió para modificar su realidad: “Tener mi primer trabajo de peluquera, abrir mi primera peluquería, alcanzar la popularidad como conductora, todo fue necesario para ser esta persona que soy. Yo no me inventé un personaje para ir a la tele, la humildad es lo que más me remarca la gente y me encanta aunque a veces me cuesta verla ja ja... Soy muy exigente, nunca me vas a repetir algo, trato de hacerlo bien la primera vez que me lo dicen... Lizy es la mariposa de la oruga que fue Luisito. Por este motivo, es tan importante mi Luisito. Porque sin esa oruga no podría se Lizy. Hoy miro para atrás y me alegro por todo lo recorrido y aprendido”.

Lizy Tagliani y Sebastián Nebot

Tras más de un año de noviazgo, los recién casados consagraron la fuerte conexión y confianza que sienten en un gran festejo. “Nunca fui una persona celosa, sí soy hincha con mandar muchos mensajes cuando estoy aburrida. Pero a ‘Sebas’ no le molesta. Anhelaba encontrar un compañero así de bueno, honesto, caballero y paciente... porque hay que tenerme mucha paciencia: no soy tan buenita como creen ja ja... Eso me conquistó y me enamoró, con él pensé por primera vez en ser madre y, por eso, ya estamos inscriptos para la adopción. Pero, sin apuros ni exigencias, ambos queremos que todo el proceso sea un momento de disfrute, sin tristezas. Otros anhelos que tengo es poder trabajar en una película de cine y tener un refugio para animalitos. Mis ganas son infinitas después de todo lo que la vida me enseñó. Mi mamá confiaba mucho en mí, ella siempre me decía que todo se podía y que no había un tiempo para conseguirlo. Por eso, creo que con cada cosa que voy logrando, ella se pone feliz”, concluye la artista y estudiante de Abogacía mientras organiza la luna de miel para a fin de año en México tras cumplir con sus compromisos.

Quién es y a qué se dedica Sebastián Nebot

La historia de amor de Lizy Tagliani con Sebastián Nebot comenzó en 2016 cuando ella viajó a Mendoza desde donde es oriundo el joven y se conocieron en un boliche.

Luego, se reencontraron en 2019 aunque no prosperó el romance porque ella comenzó con Leo Alturria. Sin embargo, cuando se distanció de aquella pareja, Nebot se acercó para "consolarla".

Lizy Tagliani y Sebastián Nebot

Ambos creen que todo en su vínculo pasó a su debido momento: la vida los reencontró años después como novios, con convivencia, casamiento y proyectos de familia. “Yo soy un poco desordenado pero ella se lo aguanta. Nos repartimos muy bien las tareas y nos divertimos mucho. La amo y la elijo porque es una gran compañera, que me apoya en todo. Es humilde, solidaria y excelente persona. En pasionales y románticos, somos los dos 50 % y 50 %”, confiesa por su parte el mendocino

Sebastián Nebot es dueño del emprendimiento de ropa y accesorios “La vita es bella (@lavitaesbella)” junto a una amiga, de venta online.

Fotos: Paula Dalia (@pauladalia1)

Agradecimientos: @andreavasenbsas Make up y Hair: @paulopolbaires