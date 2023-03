Lizy Tagliani reveló el destino paradisíaco de su luna de miel

Hace unos meses se conoció la noticia de que Lizy Tagliani se iba a casar con Sebastián Nebot, generando un sinfín de saludos de felicitaciones de parte de sus más íntimos amigos de la farándula, quienes siempre la consideran como una profesional excelente y aún mejor persona. Finalmente llegado el día, la conductora habló con los medios para contar su experiencia en el civil y dar detalles de la megafiesta que se llevará a cabo en los próximos días, así como la futura luna de miel de la pareja recién casada.

En diálogo con A La Barbarossa, Lizy comenzó la entrevista asegurando que estaba muy emocionada por todo lo que estaba pasando. “Estoy muy contenta, ahora se viene la fiesta, la parte que más estoy esperando. Lo otro es muy importante también, nunca pensé que un trámite iba a emocionarme tanto”, expresó mientras terminaba de alistarla.

Lizy Tagliani se casó con Sebastián Nebot.

Luego, continuó explicando el verdadero significado de este proceso que, aunque no sea más que algo legal, le resultó muy valioso a la conductora ser llamada por el nombre con el que ella decidió percibirse. “Para mí fue muy importante casarme como Lizy, el juez me llamó por el nombre que yo elegí para auto percibirme y es algo muy importante. Yo como no puedo aguantarme hablar, quiero decir que estoy muy orgullosa y muy contenta con el paso que acabamos de dar”, explicó.

Muy emocionada, la conductora sumó: “Que Sebastián es un hombre muy importante en mi vida y que la vida se construye de oportunidades. Sin las oportunidades no podemos lograr absolutamente nada, y yo soy un resultado de muchas pequeñas oportunidades de gente maravillosa que se me ha cruzado a lo largo de la vida”.

Lizy Tagliani y Sebastián Nebot.

Finalmente, y sin dejar tema por tocar, Lizy Tagliani reveló el destino elegido para pasar su luna de miel con Sebastián Nebot. “Pensamos irnos de luna de miel de vacaciones a Cancún (México). Es un viaje que tenemos planeado con Verónica (Salas) y su esposo, Sebastián Spavento”. Cabe destacar que esta pareja son los que incentivaron a la próxima conductora de Got Talent Argentina de organizar un evento tan masivo como lo será su lujosa fiesta de casamiento.

