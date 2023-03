Lizy Tagliani eligió un vestido de novia minimalista de Pablo Ramírez

Después de un año de relación, Lizy Tagliani y su novio Sebastián Nebot se casaron en una ceremonia civil en Berazategui, horas antes de la gran fiesta a la que asistirán muchos del mundo del espectáculo. "Estoy muy feliz y orgullosa de dar este paso", dijo la conductora luego de que el juez confirmara la unión.

Siguiendo su estilo, la pareja llegó al registro civil en una combi naranja del modelo '85 restaurada. "Nos vamos todos en caravana", dijo el novio, mientras sostenía a sus perros que también llevaban capas de tul para la ocasión.

Cuando llegaron al registro civil, la pareja fue recibida por una multitud de fans y un camión de bomberos. "Estoy muy contenta porque mi mayor deseo es que él sea feliz, eso es lo más importante", dijo la madre del novio, Mirta, a los medios que esperaban a los tortolitos.

El outfit para el civil de Lizy Tagliani

En la ceremonia íntima, a la que asistieron sólo familiares y amigos cercanos, la pareja lució atuendos coordinados.



Lizy optó por un elegante traje blanco y una corona de novia, diseñados por una de las vestuaristas de Telefe, mientras que su esposo llevaba pantalones blancos, una camisa rosa y un saco bordó que añadía un toque de color.



Cómo es el vestido de novia de Lizy Tagliani

Según trascendió, la conductora de Telefe eligió para la fiesta de esta noche, un diseño de túnica de raso blanco, con escote bote, lazo y mangas cortas, diseñado por Pablo Ramírez. Tal como contaron en la revista Gente, este será el segundo vestido que Lizy Tagliani use en esta noche tan especial del 23 de marzo.

Como era de esperarse, la estilista y artista decidió mantener la sorpresa hasta el final y no revelar cómo será su vestido definitivo y más importante del evento. Por lo que habrá que esperar hasta más tarde para ver cuál fue su elección.

“Fui y le dije: ‘haceme lo que quieras’. Me tomó las medidas y después fui una vez más a probarme”, contó súper relajada en alguna ocasión Lizy quién depositó en manos del experto diseñador toda su confianza para este día más que especial. Por su parte, Sebastián Nebot llevará un traje diseñado por Daniel Casalnovo.

La fiesta de casamiento de Lizy Tagliani

A las 7 de la tarde, dará comienzo la gran celebración en La Paloma, un salón propiedad de una amiga de la pareja en Berazategui. El mismo juez que los casó en el registro civil llevará a cabo una ceremonia para 180 invitados, entre los que se encontrarán diversas personalidades del medio como Verónica Lozano, Florencia Peña, Andy Kusnetzoff, Nicole Neumann, Wanda Nara, Soledad y Karina, entre otros.

Para esta segunda ceremonia, habrá varios testigos. "Vamos a tener muchos padrinos para que me acompañen y no estar vestida sola, lo cual me da vergüenza", anticipó Tagliani hace algún tiempo cuando comenzó a planear la boda.

Lizy Tagliani y Sebastián Nabot.

Las madrinas serán Mirtha Legrand (quien solo hizo una solicitud muy especial: que el juez la llame por su verdadero nombre, Rosa María Martínez de Tinayre), Mirta (la madre de Sebastián) y La "Negra" Vernaci (quien se unió a último momento); Gustavo Yankelevich, Marley y Humberto Tortonese serán los padrinos de la unión.

"Me emociona que todos vengan. Mucha gente se quedó afuera, y cuando todos confirmaron, dije: 'wow, ¿cómo es posible que tanta gente me quiera?'" dijo Lizy, quien ayer visitó el salón para enviar la ubicación a todos los invitados.

Lizy Tagliani y Sebastián Nabot.

Durante esta gran celebración, también se recordará a aquellos que ya no están presentes, como el caso de Jorge Ibáñez, con quien Lizy trabajó durante años (era peluquera en sus desfiles) y forjó una gran amistad.



Después de asegurarse de que él hubiera diseñado su vestido, la conductora reveló que habrá una foto suya en la fiesta junto con la de su madre, su padrastro Jorge, su amiga "La Floppy" y el padre de Sebastián, quien también falleció. "Es casi como ir a Chacarita", bromeó, fiel a su estilo.

¡Felicidades Lizy Tagliani y Sebastián Nabot!

