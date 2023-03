Lizy Tagliani reveló la razón por la cual eligió a Mirtha Legrand como madrina de su casamiento: “Jamás me voy a olvidar de ese gesto”

Lizy Tagliani y Sebastián Nebot darán el sí este 23 de marzo en La Paloma, un salón de eventos en la localidad de Berazategui. Con muy pocas semanas restantes, la actriz y conductora está puliendo los últimos detalles para que esté todo listo el día de la ceremonia, en cuanto a los invitados y decoración, siempre con la ayuda de su madrina, Mirtha Legrand.

En diálogo con GENTE, Lizy habló sobre el rol del ícono de la televisión en su boda y reveló por qué le otorgó este rol tan importante en su especial día.

Lizy Tagliani y Sebastián Nebot.

“Tengo una hermosa relación con Chiquita desde hace años: por eso quiero que tenga un papel importante en mi boda”, comenzó la conductora. Luego, recordó muy emocionada el momento en el que la conoció y el gesto que tuvo Legrand, que Lizy jamás olvidará: “Cuando yo era peluquera y trabajaba con Jorge Ibáñez, lo acompañaba a todos sus desfiles para ocuparme de las modelos. Después de esos eventos, Jorge siempre organizaba grandes fiestas para sus amigos famosos y yo iba pero, claro, no era conocida y los patovicas de la puerta no me dejaban entrar. Me quedaba ahí, esperando a que él o alguno de sus asistentes llegara y muchas celebrities – que me conocían porque las había peinado – me saludaban pero seguían de largo, excepto Mirtha: ella de inmediato me agarraba del brazo y entraba conmigo a la fiesta. ‘No te quedes acá esperando, Lizy, vamos juntas’. Yo jamás me voy a olvidar de ese gesto porque la define por completo a ella”.

Mirtha Legrand y Lizy Tagliani.

Lizy Tagliani continuó dando detalles de su relación, confesando que la Chiqui la aconseja sobre distintos aspectos de la celebración. “A mí me gusta, cada tanto, mandarle fotos para que sepa cómo viene la organización del evento. Por ejemplo, en un momento de la noche, vamos a repartir abanicos rojos, rosas, naranjas, amarillos, verdes y turquesas para que, cuando los abran, se arme la bandera LGBT. Ella tiene tan buen gusto que me interesa su opinión y, por suerte, viene aprobando todo. A veces le mando audios con barbaridades irreproducibles, ella se ríe y me dice: 'Es tu fiesta, si a vos te hace feliz, a mí me hace feliz'”, expresó la futura esposa de Sebastián Nebot.

Para concluir, la conductora del próximo programa de Telefe, "Got Talent Argentina", reflexionó sobre todo el camino recorrido a la hora de organizar la gran boda, y cómo fue mutando: “Empezamos con algo muy íntimo para 50 personas y bueno, pasaron cosas: ahora somos 180”, contó entre risas. “Te explicó cómo sucedió todo: Sebas y yo almorzamos muy seguido en una cafetería de Berazategui cuyos dueños son, justamente, mis amigos Verónica y Sebas Spavento. Un día le conté a Vero que nos casábamos y quería armar un almuerzo sencillo y ella me dijo: ‘Jamás permitiría que hagas algo simple, yo me dedico a organizar eventos y voy a ocuparme de que tengas una fiesta inolvidable'”, cerró Lizy.

H.O