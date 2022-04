Lizy Tagliani sigue usando su anillo de compromiso con Leo Alturria y explicó los motivos

Es de público conocimiento que Lizy Tagliani y Leo Alturria tuvieron una separación muy polémica, donde los sentimientos de la actriz siguen presentes. Eso generó que sufra al conocer que su es novio estaba teniendo encuentros con otra mujer, pero aún así, no habló mal de él.

El amor que siente Lizy Tagliani por Leo Alturria, es tan grande que actualmente, la artista sigue usando el anillo de compromiso que él le había regalado cuando eran pareja. En diálogo con "Perros de la Calle", la actriz explicó sus motivos.

Lizy y Leo Alturria

Lizy Tagliani comenzó relatando: "Este anillo que tengo es el de mi compromiso. Él me lo regaló. El primer día que nos peleamos me lo saqué. Después con el tiempo empecé a buscarlo, lo buscaba y no sabía dónde estaba".

Y al momento de expresar sus razones explicó: "Revolví el departamento, la casa, el teatro, todo. Y un día siento que mi mamá me dice: ‘está abajo de tal lugar’, fui ahí y estaba. Por eso me lo puse, por mi mamá, no por él".