¿Lo confirmó? Alberto Fernández habló del posible embarazo de Fabiola Yáñez

Esta mañana, Alberto Fernández brindó una extensa entrevista en Radio 10. Allí el Presidente de la Nación habló de todo y fue consultado por el posible embarazo de su pareja, Fabiola Yáñez.

"No sabemos, esperamos, esperemos", aseguró Alberto Fernández, quien habló por primera vez sobre las versiones de un supuesto embarazo.

"Usted sabe que yo fui papá. Estoy feliz. Ser papá a esta edad es una cosa maravillosa. A veces no se duerme. La pregunta es. Si quiere la contesta y si quiere no. Usted está preparado?", le consultó Pablo Duggan en Radio.

La foto que despertó los rumores de una gestación en Olivos.

Con más dudas que certezas, el Presidente respondió a los rumores: "Mirá para dormir estoy preparado porque hace dos años que no duermo. Si es esa la pregunta. No hace falta que alguien más llegue a la casa para que no duerma".

A lo que Duggan preguntó: "Pero, novedades por ahí?". "No sabemos. esperemos, esperemos", retrucó Alberto Fernández.

Revelan más detalles del supuesto embarazo de Fabiola Yáñez: "No llega a los tres meses"

Fabiola Yáñez fue involucrada en rumores de embarazo después de unas curiosas fotos que compartió en sus redes sociales.

La Primera Dama apareció agarrándose la panza durante a visita oficial junto a Alberto Fernández a la provincia de Misiones para relanzar oficialmente el plan PreViaje.

Aunque no se confirmaron las versiones, en LAM dieron más detalles sobre el supuesto embarazo. "Amigos que tengo que se mandan mensajes con él, el propio presidente no se los desmiente. Deja la puerta abierta. Cuando le preguntan si Fabiola está embarazada dice: 'aún es muy prematuro. Todavía no te puedo contestar nada'", contó Pía Shaw en el programa de Ángel de Brito.

Mientras que la panelista Majo Martino aportó más detalles. "A mí gente muy allegada a Alberto me lo confirma. A mí me confirman que Fabiola Yáñez está embarazada y que no llega a los tres meses. Que tiene que hacerse estudios para chequear que todo siga bien", contó.