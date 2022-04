Lola Latorre rompió el silencio y confirmó su separación

Lola Latorre habló por primera vez de su relación con Jero Chávez y confirmó su separación.

A pesar de mantener su vida amorosa en la más absoluta reserva, la hija de Yanina Latorre confirmó que está separada hace algunas semanas.

Mediante Instagram, Lola Latorre respondió a sus seguidores y decidió terminar con las especulaciones sobre este vínculo. "No suelo hablar de estos temas por aquí, pero desde hace meses que preguntan esto así que voy a responderles. No, no estoy más de novia", dijo en Stories.

"Estoy sola y estoy súper bien. No tengo mucho más que decir, pero los amo igual", aclaró.

No es la primera vez que Lola Latorre enfrenta rumores de ruptura. Debido al perfil bajo en el que eligió mantener la relación, la joven tuvo que hablar de su vida privada en reiteradas ocasiones.

Tiempo atrás, la diosa habló en Paparazzi y disparó: "¿Para qué me preguntan? Si ya publicaron todo. Claro que si me hubiese casado en secreto estoy en mi derecho. Separarme, casarme, tener hijos... Pero estoy igual que siempre”, dijo para la revista.

Días antes, la actriz y modelo había dado una exclusiva entrevista en la que habló a fondo de esta relación. "La verdad es que nos amamos mucho y queremos casarnos jóvenes y con una mega fiesta. Yo admito que soy muy Susanita: sueño con el vestido blanco, la fiesta y la Luna de Miel, quiero ser mamá de varios hijos. Tal vez no es muy centennial lo que estoy diciendo pero no quiero mentir: soy así. Me encantaría darle a mis hijos todo lo que me dieron mis papás a mí", dijo en la revista Para Ti.