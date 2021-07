Lola Latorre habló de los rumores de separación: "¿Para qué me preguntan?"

Lola Latorre fue blanco de diversos rumores que debió aclarar. La hija mayor de Yanina Latorre, que actualmente disfruta del receso invernal en Miami, desmintió las versiones de casamiento secreto.

En diálogo con Paparazzi, la joven modelo enfrentó los trascendidos que también habría remarcado una crisis de pareja con Jerónimo Chavez. "¿Para qué me preguntan? Si ya publicaron todo. Claro que si me hubiese casado en secreto estoy en mi derecho. Separarme, casarme, tener hijos... Pero estoy igual que siempre”, dijo para la revista.

Lola Latorre desmintió crisis con su novio.n

"Es todo mentira, tanto lo del casamiento secreto como lo de la separación. Estoy increíble", añadió.

Lola Latorre: "Soy re Susanita"

Días atrás, Lola Latorre habló sobre sus planes a futuro y los deseos que tiene de casarse junto a Jero. "La verdad es que nos amamos mucho y queremos casarnos jóvenes y con una mega fiesta. Yo admito que soy muy Susanita: sueño con el vestido blanco, la fiesta y la Luna de Miel, quiero ser mamá de varios hijos. Tal vez no es muy centennial lo que estoy diciendo pero no quiero mentir: soy así. Me encantaría darle a mis hijos todo lo que me dieron mis papás a mí", dijo en la revista Para Ti.

Lola Latorre y su novio Jerónimo Chavez.

Luego, reveló por qué el joven no viajó con su familia a Miami.

