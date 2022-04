Los fuertes comentarios de Ángel de Brito sobre Mariana Brey

Ángel de Brito y Mariana Brey eran muy amigos. De hecho, además de haber estado cenando solos hace poco en un restaurante, el conductor de LAM convocó a la exangelita para que regresara este año.

Sin embargo, parece que ahora no están nada bien las cosas entre los ¿ex? amigos. Esta noche en un nuevo episodio de LAM, Ángel de Brito quiso responder a las acusaciones de Marcelo Polino hacia él y pasaron el audio con la conversación del periodista con Mariana Brey en su programa de Radio "Polino auténtico". Allí se escuchaba que la panelista se reía, situación que hizo enojar no sólo al conductor de LAM sino también a Yanina Latorre.

"Brey me re sorprendió. Yo pensé que era re amiga tuya", le dijo Estefi Berardi a Ángel de Brito. "¿Qué querés que te diga?", le respondió el conductor.

Mariana Brey cuando era angelita.

Luego de hablar del enojo de Marcelo Polino, Ángel de Brito le dio paso a Estefi Berardi para que contara la primicia de dos romances. "Ya aportaste en este tiempo más que Mariana Brey en todo LAM", lanzó Ángel de Brito demostrando su enojo hacia la exangelita. "Se picó", gritó Yanina Latorre entre risas. Y agregó: "Nadie conoce a Ángel de Brito enojado".

Al rato, cuando Estefi Berardi contaba uno de los enigmáticos, Ángel de Brito comentó que el hombre que hasta el momento no daban el nombre (era Martín Bossi) había salido con una exangelita. Cuando le preguntaron si se refería a Mariana Brey, el conductor se quedó callado y después respondió: "La lista de Brey es muy larga, no puedo precisar".

Yanina Latorre y Ana Rosenfeld.

Guerra civil en LAM: fuerte cruce al aire entre Ana Rosenfeld y Yanina Latorre

En el mismo episodio de LAM, Ana Rosenfeld y Yanina Latorre se cruzaron al aire luego un fuerte ida y vuelta por medio de las redes sociales y las defensas de la abogada en otros programas, tratando de limpiar su nombre.

Ana Rosenfeld le agradeció a Yanina Latorre por haber “hecho público, algo que era privado”. La abogada hacía referencia a las denuncias que salieron a la luz, de algunas clientas de Rosenfeld, que, encabezadas por el abogado Francisco Oneto, la acusan de estafadora.

Al oír esto, Yanina Latorre intervino y frenó de inmediato la sustentación de Ana Rosenfeld. “No, no, pará. Yo no hice nada público. Estaba todo publicado en redes y estaba en todas las notas de la semana que fueron subiendo. ¡Lo leímos todos! ”, y remató “Vos decís lo que quieras, seguí haciendo tu cuento”.

Las angelitas con Ángel de Brito.

Yanina le pidió que no le agradezca nada. La panelista le dijo a Ana, que ella sabe qué hace y qué no hace público. “Vos viniste con tu cuentito, tu discursito. Te lo respeto, la gente creerá o no, pero yo no. Yo no te hice público nada. A vos te gusta darle vuelta a todo”.

Para ponerle más picante, Yanina le dijo a su compañera de set, que cuando Oneto le pidió la suspensión de la licencia de abogada, fue porque ella contó intimidades de de Darthes (Caso Juan Darthés y Thelma Fardín) luego de haberse bajo, porque supuestamente, se la había mandado feo, le recriminó Yanina Latorre.

Ana Rosenfeld volvió a remarcar en el programa que conduce Ángel de Brito, que ella no estafó a nadie, que no se burló de nadie y que contrario a eso, la justicia la respalda, pues a la que querían estafar era a ella. "No me aproveché de nadie".