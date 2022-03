El filoso comentario de Ángel de Brito contra Marcelo Polino 

Desde el comienzo de LAM en América Televisión, el rating del programa se convirtió en uno de los temas de interés general. En su ciclo de Radio Mitre, Marcelo Polino fue tajante y criticó al programa que conduce Ángel De Brito, diciendo que en el transcurso de la semana pasada los números no repuntaron, por lo que “LAM no estaba funcionando”.

Durante la semana pasada, los números de rating de LAM no pudieron pasar los 1.3 puntos y cerró otro día en las últimas posiciones. Durante gran parte de la noche, el ciclo de espectáculos de Ángel De Brito estuvo por debajo del programa de Beto Casella, Bendita, y también de Los 8 Escalones del Millón.

De Brito utilizó su cuenta de Twitter para hacer su descargo. “Polino está resentido porque fracasó como conductor en el trece a la tarde y en el horario de #LAM en AMERICA. Se quedó fuera del jurado del cantando y ahí empezó a atacar a Tinelli y LAM” escribió muy molesto el periodista.

“Cuando hizo Los especialistas del show en el trece me pidieron por favor que les preste a Yanina de panelista, le pusieron todo el Bailando a disposición y fracasó. 6 meses y afuera” publicó Ángel en otro tweet.

Ante la respuesta de una usuaria, Ángel aprovechó y comentó que "Polino es un falso".

En la primera semana de “El Ejército de LAM”, las angelitas y Ángel de Brito alzaron vuelo y sin temor a las represalias en las redes sociales y mucho menos a los picantes comentarios de los implicados, están afiladas con sus comentarios. En esta oportundiad, como cierre de la emisión del viernes, el turno fuer para Viviana Canosa.

El pasado viernes, Ángel de Brito se refirió a los dichos de Viviana Canosa en su editorial por posterior al Día de la Mujer, donde criticó a Flor de la V por los comentarios de la presentadora de “Intrusos”, cuando dijo que el tener ovarios no es sinónimo de ser mujer. Ante estos dichos, Canosa respondió y la mandó a estudiar biología.

Nazarena Vélez se despachó en contra de la postura radical de la periodista y presentadora “Viviana con vos”. “Yo soy feminista, yo soy pañuelo verde y no soy así (como las feministas que Canosa describió)”. Esto lo dijo debido a las fuertes críticas que la periodista lanzó contra las mujeres feministas.

“Yo no estoy de acuerdo con la mayoría de lo que dice. Ni con el tono, ni con la forma. Una vez uno se puede ir a la banquina, nos ha pasado a todos alguna vez, pero me parece que está haciendo un acting importante,que eso es lo que la hace atractiva”, afirmó Ángel de Brito, en referencia a Viviana Canosa.

“Ella no sabe debatir, ella hace un monólogo sola, labura sola, no tiene un interlocutor válido, más que lo que nosotros podamos ver o lo que se levanta de ella. No le contesta a los noteros, si vos sos una buena periodista, tenés una idea. ¡La tenés que saber defender, aunque te la cuestionen!”, agregó Yanina Latorre.

