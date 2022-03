El hotel de los famosos se convirtió en la novedad de la televisión local y Ángel de Brito no pasó por alto este fenómeno.

En su clásico Ángel Responde, el conductor de LAM se refirió al encuentro entre Pampita y Alex Caniggia en el certamen después del fuerte cruce que tuvieron en el Bailando.

Ángel de Brito contestó a las dudas de sus seguidores y fue lapidario. "Pampita no había tenido problemas con Caniggia y no quería trabajar nunca más con él?" consultó un fan del periodista y él disparó: "Por la plata baila el mono y está bien", dijo.

Luego, habló puntualmente de El hotel de los famosos. "¿Qué opinás del Hotel de los famosos?" indagaron sus followers y Ángel de Brito tiró: "No me llama la atención. Todos muy cartoon los participantes", dijo.

El hotel de los famosos: Ángel de Brito habló de Pampita y fue lapidario por su encuentro con Alex Caniggia

Qué pasó entre Pampita y Alex Caniggia antes de El hotel de los famosos

Antes de que Pampita y Alex Caniggia se cruzaran en El hotel de los famosos, el "emperador" mantuvo un duro cruce con la conductora por su enfrentamiento con Charlotte Caniggia en La Academia el año pasado.

“La herida de los cuernos no le sana”, tuiteó Alex para defender a su hermana. “Me contaron que la mucama discutió con mi hermana. Pobre mina, veo que la herida de los cuernos no le sana. Te recomiendo un buen psicólogo si querés, pampeana. Mejorate, sino la China vuelve y a tu marido te lo afana”, siguió en un polémico tuit que después borró.

Qué pasó entre Pampita y Alex Caniggia antes de El hotel de los famosos

Pampita se cruzó con Charlotte en plena devolución de una perfomance del ciclo en el que disparó: "Te voy a decir que fue horrible, estás en tu peor temporada de todas, no estás ensayando nada, acá salió todo borroso, desprolijo, de mala gana. Bailaste horrible”, dijo la jurado y la mediática contestó: “A vos quizá no te gusta, no me importa que no te guste. Ya se lo que vas a decir, se que vas a tirar mierda”.