Un recorrido por los looks mas fabulosos de Alejandro Fernández

El nuevo look de Alejandro Fernández de cabellera más larga y canosa se ha hecho una constante en el look del cantante en los últimos años. Así como los lentes y las camisas coloridas que, para muchos, han rejuvenecido al intérprete de "Me dediqué a perderte".

Alejandro Fernández con su nuevo look. Foto: Insta: @alexoficial

Alejandro Fernández es uno de los artistas más famosos de los últimos tiempos y junto con su padre, Vicente Fernández, son dos figuras representativas de la música mexicana. Sin embargo, el cantante mexicano viene mostrando unos look muy llamativo. Donde se destaca su cabellera platinada, gafas para el sol y su vestimenta colorida. El cantante, de 51 años, estuvo poco más de un mes de paseo por Italia y las polémicas fotos fueron tomadas en Venecia, y las acompañó del texto: “El tiempo que se disfruta es el verdadero tiempo vivido”.

Alejandro Fernández. Fotografía publicada en agosto en el IG:@alexoficial

En el posteo de su Instagram se lo puede ver con una camisa Dolce & Gabanna que posee diseños de animal print junto a rosa blancas y algunos detalles en verde, está valorizada en aproximadamente 2 mil dólares. Además de la camisa que Alejandro Fernández combinó con una bermuda sencilla de mezclilla, el intérprete de ranchero apareció luciendo con un lujoso reloj. Un Rolex, que ha mostrado en otra de sus publicaciones de Instagram y el cual se estima un precio 47 mil dólares. Finaliza su outfit con gafas de sol de la marca Prada del modelo Symbole.

Alejandro Fernández. El cantante de mariachi mexicano.

Alejandro Fernández, estará con su gira “Hecho en México”, que es su más reciente lanzamiento discográfico de música mexicana. Se lo podrá ver con una banda integrada por más de 20 músicos, quienes lo acompañarán en sus grandes éxitos pop y mariachi y una impactante producción audiovisual. El tour latinoamericano, arrancará el 20 de febrero en Chile con su presentación en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. El 2 de marzo se presentara en Quality Estadio de Córdoba y el 4 en el Movistar Arena del barrio porteño de Villa Crespo.