Wanda Nara se encuentra tomando un descanso junto a las hijas que son fruto de la unión amorosa ya caducada con Mauro Icardi. Isabella y Francesca son sus dos acompañantes de lujo que, hasta el momento, recorrieron parte de Sudamérica, Norteamérica y prometen ir al Caribe.

La modelo y empresaria no paró un segundo pese a tener una nueva vida debido a llevar a cabo su separación con el delantero del Galatasaray de Turquía, que está haciendo la pretemporada para abocarse de lleno a las competiciones que deberá afrontar en poco tiempo.

La primera parada de Wanda, Isabella y Francesca fue Río de Janeiro en donde disfrutaron de las cálidas aguas de las playas de Brasil. Luego, el siguiente destino fue Miami y el próximo serán las Bahamas del Caribe.

La representante de su ex compañero de vida no descansó un segundo, continuó con su vida laboral post crisis y se tomó unos días aprovechando el receso invernal de sus hijas para posteriormente retomar su agenda laboral con energías renovadas.

Wanda Nara.

Las vacaciones no son una excusa y sus compromisos físicos los cumple esté en el lugar que esté del planeta. La hermana de Zaira Nara subió una historia a su cuenta oficial de Instagram en la que se muestra entrenando y en la que escribió: "De vacaciones y así cuando me comprometo, me comprometo".

La historia de Wanda Nara.

Los looks de Wanda Nara junto a Isabella y Francesca Icardi para pasear por Miami

Dejando de lado algunos compromisos laborales y aprovechando el receso invernal que atraviesan los niños y adolescentes en Argentina, la modelo y sus hijas emprendieron viaje hacia varios destinos de América. Brasil y Miami hasta el momento, el próximo serán las Bahamas.

En este marco, Wanda Nara disfruta de la compañía de sus hijas: Isabella y Francesca Icardi. Las tres bellas mujeres estuvieron disfrutando de las playas de Miami, Estados Unidos, y ya se preparan para visitar el Caribe.

Para pasar el último tiempo en suelo estadounidense, tomaron la decisión de lucir un color en común: negro. Wanda, como es habitual, llevó prendas deportivas entre las que se observan una campera negra lisa con el logo de la marca, un pantalón negro a rayas blancas y unas zapatillas de color blanco. Además, una gorra de color salmón.

Wanda Nara y sus hijas.

Por otro lado, sus hijas combinaron la prenda superior con su madre. Una de ellas aparece con un conjunto de buzo y pantalón verdes, zapatillas blancas, mientras que su hermana lleva puesto un pantalón rosa con flores y un buzo con medio cierre de plush negro con zapatillas negras con rayas blancas.

BL