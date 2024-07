Wanda Nara está viviendo unas lujosas vacaciones en Miami junto a sus hijas. Luego de su separación con Mauro Icardi, la empresaria decidió tomarse días de descanso, disfrutar de las playas, la gastronomía, el sol y la compañía de sus hijas pero tuvo una inesperada aparición de su ex.

Como es costumbre de la hermana de Zaira Nara, en estos días ha compartido imponentes fotografías en la que se la puede ver en bikini, posando en la arena, compartiendo en redes sus lujosas bikinis y looks para la playa y ha recibido miles de likes de sus seguidores.

En el día de hoy, Wanda sorprendió al mostrar cómo le afectó el sol en su piel. "El sol está fuerte , y eso que uso mucho protector", escribió en la red social de la camarita junto a una provocadora imagen en la que se la ve en topless y mostrando cómo se quemó la piel de su pecho.

La reacción de Mauro Icardi ante la foto de Wanda Nara

A una hora de su publicación, la foto de la ex de Maxi López recibió más de 300 mil likes y comentarios como: "Menos mal me imagino sin protector", "Inmensamente bella", "Mi Dios", entre otros. De todos modos, Icardi no quiso quedarse fuera de esta publicación e hizo lo suyo.

En sus historias, Mauro Icardi compartió la publicación de Wanda Nara acompañada del emoji de un fuego. Esta actitud dio a pensar que la pareja puede haberse reconciliado, siendo que en su historia juntos han tenido muchas idas y vueltas, pero ninguno confirmó esto públicamente. También, la actitud del futbolista puede haber sido una provocación hacia su ex.