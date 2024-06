Lionel Messi siempre es noticia, especialmente cuando decide hablar con la prensa, algo que no suele hacer con frecuencia. Recientemente, el astro argentino concedió un par de entrevistas, una de las cuales fue realizada por nada más y nada menos que Marcelo Tinelli.

El astro argentino revoluciona todo el país no solo cuando juega al fútbol sino también cuando decide hablar sobre su vida. El conductor escribió en sus redes sociales: "Tuvimos una charla maravillosa, donde pasamos por todos los estados. Risas, emociones, complicidad y mucho amor en toda la conversación. Gracias querido Leo Messi por tu amistad, por tu cariño y tu respeto. Fue un placer, como siempre, estar a tu lado. Te amo. Te amamos los argentinos y todo el mundo entero".

Marcelo Tinelli y Lionel Messi

Los mejores momentos de la entrevista que le hizo Marcelo Tinelli a Lionel Messi

Sin dudas cada vez que Messi habla sobre su familia y sus hijos enternece a todos porque en las redes sociales. “Mis tres hijos son muy diferentes de carácter. Ciro es el más parecido a mí, lo hablamos con Antonela. Yo soy raro, tengo mis locuras y mis momentos”, dijo el jugador.

Luego, el capitán de la selección argentina habló sobre cómo vive los partidos y mencionó que siempre se enoja por cosas mínimas. "Yo me caliento. A mí me gusta ganar, me gusta competir", explicó Leo. "Me tomé toda mi vida y carrera de la misma manera: en competir, en intentarlo, en querer ganar siempre", siguió.

"El estar con ellos, pasar el tiempo juntos. Esos momentos los valoro mucho porque sé que cada vez falta menos para que termino todo y, de alguna manera u otra, voy a extrañarlos", habló el futbolista sobre su futuro en la Selección Argentina y sobre sus compañeros. "No sé si voy a jugar o no", explicó Messi sobre si va a jugar o no el mundial.

Sin dudas, los fanáticos pudieron disfrutar de un gran mano a mano entre Marcelo Tinelli y Lionel Messi.

AF.