Ángel di María ha sufrido altas y bajas en la selección Argentina hasta que terminó consagrándose entre los mejores de la Copa América de 2021, sobre todo al ser quien marcó el gol del triunfo en la final contra Brasil.

Hoy en día es, junto a Lionel Messi, dos de los grandes referentes de la selección conducida por Lionel Scaloni. Pase a este gran presente el Fideo no siempre fue querido por todos para la selección, recibiendo grandes críticas y mientras todo esto pasaba la persona que más lo apoyaba y cuidaba fue y sigue siendo Jorgelina Cardoso.

Jorgelina Cardoso y Ángel di María

Jorgelina Cardoso es la más fuerte cuando se trata de defender a los suyos, y lo ha demostrado cada vez que a su marido, Ángel di María, lo han criticado por su nivel. La rosarina es reconocida por todos por acompañar siempre al 11 de la selección en todas las competencias junto a sus hijas para poder mantener la cercanía de la familia y que las distancias no sean un problema.

El inicio del amor de Ángel di María y su mujer

Alrededor de 2009, luego de su paso por Rosario Central, Ángel di María había sido vendido a Portugal, iniciando así su gran paso por equipos del viejo continente. Es ahí donde una prima del futbolista le presentó a una amiga. Al principio de esta relación el gran problema que asomaba era la distancia lo que los empujó a tener los primeros contactos por mail. Así fue pasando el tiempo hasta que se conocieron personalmente y Ángel le insistió para irse a vivir juntos a Portugal.

Jorgelina Cardoso, Ángel, Mía y Pía di María

Poco tiempo después de que la pareja se mudara junta a Portugal, donde el Fideo jugaba en el Benfica, se terminaron yendo a España ya que el Real Madrid compró su ficha y se lo llevó por 25 millones de euros. Así Jorgelina Cardoso y Ángel di María se mudaron juntos a la capital española.

Ángel di María y Jorgelina Cardoso

Ya por ese entonces Ángel di María y la Selección pasaban momentos buenos y no tan buenos; en 2008 con un gol suyo en la final Argentina ganaba los Juegos Olímpicos, desde allí se lo apodo como futuro crack. Todo indicaba que el futuro del futbolista iba a estar siempre rodeado de triunfos y elogios con su selección; sin embargo Fideo luchaba por su lugar ya que la liga de Portugal no era de las más vistosas en el mundo, lo que no o ayudaba a gravitar un buen lugar en el seleccionado.

Ángel di María, Jorgelina Cardoso y sus hijas

Con el respaldo de Diego Maradona y su esperada llegada al Real Madrid que di María llegó al Mundial de 2010 en Sudáfrica con Diego Maradona como dt, “A di María me lo resistían, pero yo le dije al pibe que iba a morir por él” comentó Pelusa antes del Mundial en una entrevista con Fernando Niembro.

Luego de que la Selección quedará eliminada frente a Alemania y con una muy mala Copa América el siguiente año a manos del clásico del río de la Plata, Uruguay, dejó a varios jugadores de la selección en el ojo de la tormenta, siendo uno de ellos Ángel di María.

Ángel di María, Jorgelina Cardoso y sus hijas

Jorgelina Cardoso jugó un papel fundamental para el jugador en este momento difícil de su carrera en el seleccionado; ante cada crítica ella hacía su descargó en sus redes sociales, despotricando contra cualquiera que esté en contra de su marido. Así tiempo después en el año 2011 la pareja, que ya había pasado difíciles momentos juntos dio el sí en el altar.

La gran lucha por su hija

Años después del casamiento alrededor de 2013 llegó a sus vidas su primer hija, Mía. Esto hizo desbordar de amor tanto a Jorgelina Cardoso como a Ángel di María; pero lamentablemente esa felicidad no duró mucho; ya que la niña nació con solo seis meses de gestación a través de una cesárea de urgencia y los médicos les explicaron que la posibilidad de que la niña pudiera sobrevivir eran muy bajas.

Jorgelina Cardoso, Ángel, Mía y Pía di María

Así transcurrieron 2 meses con la niña internada y lejos de su hogar, tanto Ángel di María como Jorgelina Cardoso estaban al lado de ella cada vez que los médicos les permitían, ya que al estar en incubadora las visitas eran estrictas. A pesar de las pocas probabilidades de sobrevivir que le daban los médicos en junio de 2013 recibió el alta y pudo retornar a casa con sus padres.

Otra hija nuevos sueños

En noviembre de 2017 Jorgelina Cardoso dio a luz a su segunda hija Pía. En ese momento ya la familia se encontraba consolidada en París luego de la cesión de Ángel di María del Manchester United al PSGl; la pasó sus peores momentos del seleccionado en esa época, con dos finales perdidas ante Chile en la Copa América, la eliminación del mundial 2018 que se llenó de grandes conflictos y varios problemas habían dejado en evidencia que lo más probable es que ya no volvería a usar los colores de la Selección de manera oficial.

Así llegó Lionel Scaloni que confió en su presente en París y se lo llevó a disputar la Copa América de 2021, en la cual no pudo ser acompañado por su familia por la pandemia por Covid- 19, pero que logró hacerlo quedar como un héroe en la final con un excelentísimo gol frente a Brasil. Luego llegó el título mundial en el año 2022 donde ya pudo ser acompañado por su familia, y ahora se encuentra de nuevo viviendo en Portugal con su familia preparándose para, lo que parece ser, la última función de Ángel di María en competencia con la Selección Argentina previo a su retiro.

VDV