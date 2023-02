Shakira es una de las cantantes latinoamericanas con mayores éxitos en el mundo entero. En las últimas horas la barranquillera estrenó la colaboración que tuvo con su compatriota, la paisa Karol G, con su tema TQG o "Te Quedé Grande". Las dos artistas unieron su talento para presentarle al mundo este nuevo hit, derivado de la desilusión amorosa que tuvieron con sus respectivas parejas.

Con más de 20 millones de streaming en YouTube, el nuevo video de Karol G y Shakira se enfila como un éxito seguro, lo que nos lleva a traer las canciones dúo de Shakira con mayor éxito y renombre en todo el mundo.

El primer y gran éxito de la colombiana a dúo se hizo en el 2006 junto a la cantante norteamericana Beyoncé. El tema se llama "Beautiful Liar", pertenece al álbum de Beyoncé, B´Day, ganador de un MTV Video Music Award a mejor colaboración.

El segundo tema, es "Can't Remember to Forget You". En este caso es Shakira quien juega de local e invita a su amiga Rihanna para que haga parte de la versión en inglés de este éxito lanzado en el 2014 del álbum de la colombiana llamado "Shakira". Este éxito ganó el Premio Juventud como éxito favorito del público.

Ahora la cantante vuelve a prestar su voz y tras haberse negado en una primera ocasión a cantar con Karol G, el momento llegó y ahora el mundo entero disfruta de su nuevo éxito a dúo, "Te Quedé Grande". Un tema en el que la ex de Anuel AA le canta al rapero Puerto Riquero a la vez que Shakira hace lo propio para Gerard Piqué.

Shakira y JLo Juntas por primera vez

A pesar de que fue una de las colaboraciones que no nacieron en un estudio musical, Jennifer López y Shakira se adueñaron del mundo con su participación a dúo en el Super Bowl LIV Halftime Show del 2020 en el Hard Rock Stadium de Miami, Gardens, Florida.

Contando este video en vivo, son cuatro en total las colaboraciones de Shakira con otras mujeres más reconocidas que ha tenido hasta el momento en toda la historia de sus más de 30 años de carrera musical.

