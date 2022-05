Los nervios de Martín Baclini cuando le preguntaron si volvería con Cinthia Fernández: "Hay cosas..."

Es de público conocimiento que Cinthia Fernández sigue enamorada de Martín Baclini, de hecho lo ha manifestado más de una vez a través de sus redes o en diversas notas que le hicieron. Sin embargo, el empresario se mostró muy nervioso al momento de responder sobre una posible reconciliación con la bailarina.

Juan Etchegoyen entrevistó a Martín Baclini en Mitre Live y le preguntó si van a volver y el empresario le respondió: "Siempre tuve una relación muy linda y sana con ella. Yo siento que hay cosas que tienen que quedar en la intimidad del hombre, respetar a esa mujer".

Cinthia Fernández y Martín Baclini.

Justo en el momento en el que Martín Baclini expresó: "Yo lo hablé todo con ella en su momento, quizás quedaron hay cosas que quedaron para hablar también", se le cayó el celular de la incomodidad que le generó el tema y agregó: "Cambiemps de tema, me puse nervioso".

Con respecto si existe una comunicación habitual entre él y la artista, Martín Baclini manifestó: "No, hoy la verdad que no. Ella hizo algunas declaraciones de mi separación, pero yo elegí el silencio hasta ahora. Realmente no le pregunté nada, lo entendí y nada más. No entro en la letra chica porque prefiero evitar un montón de situaciones".

Martín Baclini se refirió a las hijas de Cinthia Fernández

El empresario confesó que hace bastante que no ve a las hijas de Cinthia Fernández: "Siempre están en mi corazón y lo van a estar siempre. Uno no tiene que olvidar un sentimiento, no tiene por qué olvidarlo, sí tiene que ser una persona ubicada y saber entender que hay cosas que uno tiene que hacer por un tema de que es la vida misma".

Sin embargo confirmó: "Ellas tres están en Disney siempre, son nenas felices. Ellas tienen un padre y tienen una madre, mi lugar siempre fue dar amor a cambio de amor".