Martín Baclini habló de la relación de Cinthia Fernández y Matías Defederico: "No me gusta"

No es secreto para nadie que Cinthia Fernández y Matías Defederico se llevan muy mal. Cada tanto, ambos estallan en las redes reprochándose cosas que podrían resolver en privado y sin maltratarse. Sin embargo, según Martín Baclini, esto no siempre fue así.

El empresario y expareja de Cinthia Fernández, habló con Juan Etchegoyen en Mitre y reveló que mientras él estaba saliendo con la artista, hacía de nexo entre ambas partes para que puedan llegar a los acuerdos sin violencia de ningún tipo.

Martín Baclini contó: "Se matan por redes sociales y públicamente, hoy sucede algo que era inevitable. Cuando yo estaba era el nexo. Soy una persona que no tengo otra forma de vivir que no sea con amor, de unir y que haya armonía".

A modo de explicación, la expareja de Cinthia Fernández agregó: "No me gusta el conflicto, no me gusta el grito, el quilombo. Al alejarme yo, y no tener contacto con ninguna parte, lo natural de la relación es eso por más que esté mal".

En más de una oportunidad, Cinthia Fernández confesó que sigue amando a Martín Baclini y que le encantaría poder volver a formar pareja con él. Sin embargo, el empresario sostiene que así están bien.

Con respecto a la bailarina, Martín Baclini destacó que como madre es intachable, aunque se sinceró con respecto al conflicto con Defederico y afirmó: "Yo no coincido, claramente, pero no puedo hacer más de lo que hago... Cada uno elige cómo hacer las cosas"

Para terminar, Martín Baclini aclaró: "A Cinthia la puedo juzgar como madre y como madre es intachable, entonces me quedo con eso. Las nenas van a tener su veredicto en algunos años porque así es la vida".