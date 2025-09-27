Cecilia Milone arremetió contra Nito Artaza: “Me casé en medio de una campaña política, me usaron”

Desde que se filtró el presunto romance de Cecilia Milone con Chico Novarro, los ojos de la prensa volvieron a posarse en su imagen mediática. La actriz negada a realizar móviles y conceder declaraciones públicas trató de “abusadores emocionales” a los noteros que aguardaban su testimonio. Sin embargo, al parecer, algo la hizo cambiar de opinión y habló con Juan Alberto Mateyko en una extensa entrevista radial donde se abordó su romance con Nito Artaza.

Cecilia Milone sin filtro contra Nito Artaza

Cecilia Milone y Nito Artaza mantuvieron un intenso romance que duró exactamente 24 años. Tal es así que se casaron en 2017 coronando su amor en medio de una ceremonia íntima en Corrientes, provincia natal del comediante. No obstante, el 20 de diciembre de 2023 anunciaron su separación que se convirtió en un verdadero escándalo mediático. Al parecer, los celos desmedidos del actor generaron conflictos e inestabilidad en la pareja, aunque el productor teatral sostuvo que el fin de su amorío se dio en “buenos términos”.

Cecilia Milone y Nito Artaza | Instagram

Ahora, la actriz decidió romper el silencio y acusó al humorista de haberla “usado”. “¿Cómo salgo de esto? Caí en un infierno, le creí a un hombre… me casé en medio de una campaña política, ¡me usaron! ¡Hoy me doy cuenta!”, reflexionó la cantante sobre su casamiento en Corrientes. Ante esto, aseguró: “Pagué ese horror creyendo que eso me iba a salvar, que yo era una mujer triste y que él era un hombre triste; que lo de Chico Novarro no podía ser porque era un hombre viejo que tenía un destino hecho y aposté a un hombre triste que le creí en la tristeza. Después me di cuenta de que era una pesadilla”.

No conforme con estas declaraciones, arremetió contra su exmarido: “Entonces cuando te das cuenta de que estuviste de rodillas frente a alguien que te falta el respeto todavía y que hoy esta movida tiene que ver con eso porque hay cosas que se supieron que sólo sabía él”. Para Milone, fue el propio ex Senador Nacional por Corrientes quien ventiló su idilio con Chico Novarro: “Yo no quería hablar de eso, era mi secreto más sagrado. Pero ahora, cuando me veo acorralada y veo que están desvalorizando a un hombre que fue el más importante de mi vida, que yo lo vi con los ojos llenos de lágrimas herido de muerte cuando yo en algún momento me senté en el programa de Canosa y conté lo que conté -porque yo ya estaba ahí manipulada por la prensa, dirigida por este señor (Nito Artaza)-, cuando yo me lo reencontré a Micky y me decía ‘no puedo creer que vos hayas dicho eso’, yo decía ‘qué querés que diga, no sé cómo salir, no puedo decir que te amo a vos porque destrozo tu familia y tu vida’. Él me lo dijo llorando, no me lo olvido más”.

Finalmente, la directora de escena afirmó que va a ir por todo y que no va a tolerar más que se interpongan en sus decisiones: “A partir de ahora yo digo la verdad, basta de secretos, basta de mentiras, basta de manipulaciones. Viví un horror, viví abuso emocional, se aprovecharon de mi alma buena… No lo puedo demostrar, pero es la verdad”.

Chico Novarro y Cecilia Milone | Instagram

Con estas declaraciones, se abre un nuevo round entre Cecilia Milone y Nito Artaza. La artista está dispuesta a ir por todo en lo que respecta a denunciar públicamente el “martirio” que vivió durante su matrimonio con el comediante, aunque sea ella misma la que elija con qué medio hablar para contar su versión de los hechos.

NB