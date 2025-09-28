Cris Morena habló por primera vez de la muerte de su nieta, Mila Yankelevich

A 15 años de la muerte de Romina Yan, Cris Morena publicó un emotivo video dedicado a su hija y a Mila Yankelevich, su nieta que falleció en un trágico accidente en Miami. “Una parte de mi vida se fue con las dos y la otra aprende día a día a vivir con sus ausencias”, expresó la productora en un clip que rápidamente se viralizó en las redes.

Cris Morena habló por primera vez de la muerte de su nieta, Mila

Romina Yan, recordada por su papel protagónico en Chiquititas, murió el 28 de septiembre de 2010 a los 36 años, tras sufrir un paro cardíaco. Su partida marcó un antes y un después en la vida de Cris Morena y de toda una generación de fanáticos que crecieron con sus programas. El pasado 28 de julio, la familia volvió a atravesar un dolor inconmensurable con la muerte de Mila, la hija de Tomás Yankelevich y nieta de la productora, quien tenía 7 años y falleció tras ser embestida por una barcaza mientras navegaba en un velero en Miami.

Cris Morena, Tomás Yankelevich y Mila

A través de su cuenta de Instagram, Cris Morena compartió un emotivo video en el que aparecen varias fotos de ella junto a Romina Yan y Mila, y además dice: "La vida es un segundo, y en honor a las dos la vivo a pleno y con todo. Gracias por estar en mi alma siempre y en cada instante de mi vida. Las amo, Ro y Mila. Están en mí. Juntas podemos volar mejor. Mamá y Tití".

Por otra parte, Cris Morena extendió el mensaje a su hija y a su nieta en la publicación de Instagram: "Hoy 28 me vienen imágenes de tanto vivido juntas. Ro hija querida desde mi deseo más profundo y Mila chiquitita mágica, hoy juntas en ese infinito nuestro y eterno. Una parte de mi vida se fue con las dos y la otra aprende día a día a vivir con sus ausencias. Descubrí que tengo mi corazón al 1000% y elijo cada día vivir en amor en el presente. Elijo ver la magia de la vida y ver el mundo lleno de luz y amor. Son mi fuerza vital, mi motor, mis guías, mis haditas…".

Y, agregó: "Duele y cómo duele… pero también son mi 'superpoder' porque me enseñan el valor de mi tiempo en esta tierra, mis vínculos, mis deseos más auténticos!! La vida es un segundo y en honor a las dos la vivo a pleno!! Y con todo!! Gracias por estar siempre en cada instante de mi vida!! Las amo Ro y Mila, están en mí".

De esta manera, es la primera vez que la productora se refiere públicamente a la muerte de su nieta, a dos meses de la tragedia. Con este posteo, Cris Morena eligió transformar el dolor en un homenaje cargado de amor, recordando a Romina y a Mila no solo desde la ausencia, sino también como una presencia luminosa que la guía y la inspira a seguir adelante. Un mensaje íntimo y conmovedor que conmovió a sus seguidores y que refuerza, una vez más, el vínculo eterno que mantiene con las dos.