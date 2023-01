Los originales regalos de Pampita y Jey Mammón para la hija de Barby Franco

Barby Franco respira felicidad. El nacimiento de su primera hija con Fernando Burlando, Sarah, la tiene por las nubes. Y con su llegada, el 15 de diciembre por la noche, también se hicieron presentes los amigos y famosos con originales regalos.

La primera en aparecer fue Carolina "Pampita" Ardohain. La conductora apareció sin avisar y sorprendió a la pareja por la cantidad de regalos que se cargó al hombro. Entusiasmada con la feliz noticia, Pampita llegó de visita con un arsenal de ropa, almohadones y hasta un cochecito.

Barby con Sarah.

"Yo justo estaba durmiendo porque vino al día siguiente de la cesárea. Pero estaba Burlando y me dejó 88 huevitos, cochecito, 48 mil almohadones para amamantar y muchísimas cosas que usaba Ana", detalló Barby a CARAS.

Y se sumó Burlando: "El tema del cochecito de armar y desarmar es un tema y ella ¿sabes cuántas veces me armó y desarmó el que nos regaló? Con los ojos cerrados lo hacía. Y me dijo: 'hasta que no lo hagas vos con los ojos cerrados, no paramos'. Fue aleccionadora. Caro es un amor y me sorprende lo que la quiere a Barby".

Barby Franco y Fernando Burlando junto a su hija.

Otro regalo original fue el de Jey Mammón. Fiel a su estilo, el conductor y músico también se hizo presente en este día tan importante. Bien musical, Jey le regaló a Sarah su primer piano y emocionó a sus papás con una carta.

Y para darle broche de oro a una tanda de regalos sentimentales, el de la mamá de Barby resultó insuperable."Fue lo más tierno que recibí. Un vestido que usé en mi bautismo, al mes de nacida, y mi mamá lo tenía guardado hace 32 años", cerró Franco.